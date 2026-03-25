Accidente en Guadalajara deja a elemento clave de Nueva Caledonia con la cadera fracturada, a horas del repechaje para la Copa Mundial de la FIFA

El repechaje para la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebra en Guadalajara ha tenido un momento de angustia, cuando un elemento clave de la Selección de Nueva Caledonia sufrió un accidente resultando en fractura de cadera, lesión sucedida el martes de acuerdo a diferentes reportes.

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Caledonia ahora tendrá que encontrar el camino para suplir esta baja, que corresponde a la del médico de la Selección, Jean Sabot quien habría tenido un accidente en el camión del equipo en las instalaciones donde tiene su cuartel el Atlas que ahora recibe a esta selección para su concentración y entrenamientos.

Dentro de la Academia Aga fue donde el galeno se habría roto la cadera y una imagen revela el momento en el que se le atendía en una camilla para atender el caso que viene a afectar a este combinado que como otros cinco, pelerán en la cancha por solo dos boletos en México en los próximos días.

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EMERGENCIA.

Un asistente de la Selección de Nueva Caledonia se rompió la cadera en el entrenamiento y una ambulancia llegó a la concentración para llevarlo al hospital. pic.twitter.com/pdrHsBmH1d — david medrano felix (@medranoazteca) March 25, 2026

¿Cómo está organizado el repechaje para la Copa Mundial de la FIFA a suceder en México?

En total habrá cuatro juegos, involucrando a seis selecciones para repartir un par de boletos disponibles para la Copa Mundial de la FIFA 2026. México, como sede de esta clasificación tiene dos plazas para estos partidos, que son Monterrey y Guadalajara.

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En Guadalajara, este jueves a las 9:00 PM, Nueva Caledonia se enfrentará a Jamaica en una especie de Semifinal y el ganador de esta llave se enfrentará a República Democrática del Congo también en el Estadio Guadalajara el martes 31 de marzo a las 3:00 PM.

En la otra llave, que se compite en el Estadio Monterrey, este jueves 26 de marzo Bolivia y Surinam miden fuerzas en la antesala de la Final, juego pactado a las 4:00 PM. El vencedor chocará el martes a las 9:00 PM ante Iraq que además aguarda y entrena desde hace algunos días esperando este juego que los lleve a la Copa Mundial de la FIFA.