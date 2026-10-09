Adam Annaccone, preparador físico: esto debes saber antes de gastar dinero en pistolas de masaje y baños de hielo

Las pistolas de masaje y los baños de hielo se han convertido en opciones populares entre quienes buscan recuperarse después de entrenar. Sin embargo, antes de gastar dinero en estos métodos, conviene conocer qué beneficios pueden ofrecer y cómo podrían influir en los resultados del gimnasio.

Adam Annaccone propone evaluar cada herramienta según el objetivo, la evidencia disponible y las necesidades individuales antes de comprarla. El especialista es profesor clínico asociado del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Texas en Arlington, dentro del programa de Athletic Training.

Las investigaciones permiten entender por qué esta evaluación es necesaria. Algunas herramientas pueden mejorar la movilidad o disminuir las molestias. Sin embargo, esos efectos no garantizan mayores ganancias de fuerza o masa muscular.

¿Qué beneficios tienen las pistolas de masaje?

Una revisión sistemática publicada en 2023 analizó 11 estudios sobre pistolas de masaje. Los investigadores encontraron posibles beneficios para la flexibilidad, el rango de movimiento a corto plazo y algunos indicadores de recuperación después de la fatiga.

Los beneficios de las pistolas de masajes

Sin embargo, los resultados fueron diferentes al evaluar fuerza, equilibrio, aceleración y agilidad. En esas pruebas no se observaron mejoras consistentes y, en algunos casos, el rendimiento disminuyó. Por eso, utilizar una pistola de masaje no asegura que puedas levantar más peso o mejorar tu desempeño deportivo.

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Además, diez de los estudios presentaban un riesgo de sesgo moderado y uno, alto. Esto obliga a interpretar los beneficios con cautela, especialmente frente a las promesas de recuperación que acompañan a estos dispositivos.

¿Los baños de hielo pueden afectar el crecimiento muscular?

El objetivo del entrenamiento también importa cuando se utiliza agua fría. Un metaanálisis publicado en 2024 reunió ocho estudios y encontró evidencia de que la inmersión después del ejercicio de fuerza podría reducir las ganancias de masa muscular.

Esto no significa que los baños de hielo impidan desarrollar músculo. Los resultados sugieren que podrían disminuir parte de las adaptaciones frente al entrenamiento sin esa intervención. Es una diferencia relevante para quienes buscan aumentar su masa muscular en el gimnasio.

Qué tan beneficioso son los baños de hielo

¿Cuándo pueden ser útiles los baños de hielo?

Una revisión publicada en septiembre de 2026 reunió 15 revisiones sistemáticas, con 161 estudios únicos. Encontró beneficios para el dolor muscular y determinados indicadores de recuperación, aunque los efectos variaban según la prueba y el momento de evaluación.

Los investigadores señalaron que el uso debe ajustarse a los objetivos y a la etapa de preparación. También calificaron la certeza de la evidencia como baja o muy baja. Por eso, los resultados no justifican incorporarlos automáticamente después de cada sesión.

Qué revisar antes de gastar en métodos de recuperación

La Comisión Australiana de Deportes destaca el sueño, la alimentación suficiente, la hidratación y el descanso entre sesiones exigentes como bases de la recuperación. Estos hábitos deben formar parte de la evaluación antes de añadir herramientas.

Además, el Colegio Americano de Medicina del Deporte señala contraindicaciones para la inmersión fría, entre ellas ciertas enfermedades cardiovasculares, hipertensión no controlada y enfermedad de Raynaud. Quienes presentan estas condiciones necesitan una valoración profesional antes de utilizarla.