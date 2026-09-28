Martín Giacchetta, entrenador: “Estos son los 9 ejercicios que todo el mundo debería hacer si quiere estar sano”

Mientras muchos se preguntan sobre la longevidad en México, otros hacen énfasis en averiguar cuáles son los mejores ejercicios para mantenerse sanos. Para Martín Giacchetta, entrenador personal conocido por trabajar con distintas figuras famosas, la actividad física debería formar parte de la vida cotidiana desde la infancia y hay 9 ejercicios claves.

Así como se hablan de los ejercicios de fuerza, también existen movimientos básicos que pueden adaptarse a las posibilidades de cada persona. Giacchetta sostiene que incluso dedicar unos 10 minutos al día a entrenar puede ser una forma de combatir el sedentarismo y mantener activo el cuerpo.

|Instagram Martín Giacchetta

¿Cuáles son los ejercicios que recomienda Martín Giacchetta?

El entrenador propone una rutina de cuerpo completo con ejercicios básicos que pueden realizarse incluso en casa. Entre ellos menciona los siguientes: las dominadas adaptadas, que pueden hacerse imitando el movimiento de brazos si todavía no se puede levantar el propio peso; los push-ups y los push-ups con las rodillas apoyadas.

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La lista se completa con sentadillas sin peso, estocadas, abdominales, ejercicios para hombros, bíceps y tríceps. La idea, según Giacchetta, es adaptar los movimientos cuando una persona todavía no tiene la capacidad para realizarlos de manera convencional.

Entrenar al menos 10 minutos para combatir el sedentarismo

Giacchetta sostiene que entrenar durante un periodo breve siempre será mejor que no realizar ninguna actividad. Su propuesta apunta a incorporar el ejercicio como una actividad cotidiana, más allá de la búsqueda estética.

Para el entrenador, la falta de tiempo no debería ser el principal obstáculo. Comparó la actividad física con hábitos básicos como lavarse los dientes y señaló que existe una carencia de educación física desde edades tempranas.

La educación física y las redes sociales: dos problemas para realizar ejercicios

El entrenador también advierte sobre la información disponible en redes sociales. Imitar rutinas que aparecen en internet no significa que sean adecuadas para todas las personas, especialmente cuando requieren técnica o cargas progresivas.

Como ejemplo menciona las zancadas, las búlgaras y el peso muerto. Realizarlos sin preparación puede generar problemas, por lo que considera importante aprender primero la técnica y fortalecer zonas como el core. Giacchetta también destaca la importancia de contar inicialmente con asesoramiento profesional.

