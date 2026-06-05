ÚLTIMA HORA: Las dos FIGURAS que saldrían de Cruz Azul para el Apertura 2026

Después de levantar la copa y ganar su ansiada décima estrella en el torneo Clausura 2026, la directiva de Cruz Azul ya piensa en el próximo campeonato. La meta es muy clara, seguir ganando títulos y mantener a la gran mayoría de los jugadores que lograron el campeonato.

Sin embargo, en el futbol los ciclos terminan. El equipo tiene una nueva estrategia: "liberar para después traer". Esto significa que necesitan dejar ir a algunos jugadores extranjeros para poder contratar a nuevos refuerzos. Bajo este plan, dos piezas muy importantes podrían salir del equipo, Gabriel "Toro" Fernández y Gonzalo Piovi de acuerdo a los últimos reportes.

Te puede interesar: Cruz Azul lanzó este contundente mensaje sobre la goleada de México a Serbia

¿Qué pasa con el "Toro" Fernández?

El contrato del delantero uruguayo termina en diciembre de 2026. La situación es muy sencilla, el "Toro" quiere quedarse y Cruz Azul también quiere retenerlo, el único problema es la situación económica.

De acuderdo con la información, el club le habría ofrecido un nuevo contrato por tres años, pero con un sueldo mucho menor al que gana actualmente. Como el jugador no está muy convencido de aceptar esta rebaja, ya está analizando otras opciones. Aunque todavía no hay ofertas oficiales sobre la mesa, equipos de la MLS (Estados Unidos) y de Argentina están interesados en él. Si Fernández decide irse, la directiva está dispuesta a darle salida.

Te puede intesar: México golea 5-1 a Serbia en su último partido de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™; resumen, goles y mejores momentos

Gonzalo Piovi, otra vez en la mira

El caso de Gonzalo Piovi es distinto, el defensa argentino fue una pieza clave para ganar la Décima, y ese gran nivel llamó la atención de otros clubes fuera de México.

Hay que recordar que, justo al inicio de este torneo Clausura 2026, el Inter Miami de Lionel Messi intentó llevárselo a jugar a Estados Unidos, pero al final no llegaron a ningún trato, ahora, la historia se repite en este mercado de verano.

Varios equipos de la MLS y de Argentina están preguntando por él. A diferencia del torneo pasado, esta vez Cruz Azul sí está dispuesto a escuchar ofertas para venderlo.

En las próximos mese se decidirá si el "Toro" y Piovi se quedan en La Noria para buscar el bicampeonato, o si dicen adiós para abrirle paso a nuevos refuerzos.