Adrián Chamorro, personal trainer: “Tener músculo te ayuda a prevenir esta enfermedad y es importante en la menopausia”

El músculo cumple funciones que van más allá de la apariencia física, ya que influye en los movimientos cotidianos, participa en el uso de la glucosa y contribuye a conservar la independencia con los años. Así lo explica Adrián Chamorro, personal trainer. Mientras que David Dodick, experto en longevidad, dijo que “para el cerebro, el ejercicio y el sueño profundo son importantes. También el ejercicio cognitivo es importante. A tu cerebro le encanta que le pidas hacer algo nuevo, ya sea tocar un instrumento o aprender un lenguaje”.

El experto en longevidad de Age Reversal, unidad del Hospital Memorial Publio Cordón, habló sobre el beneficio del músculo para prevenir enfermedades en una entrevista publicada por ¡HOLA! Entre los beneficios que destaca figura la relación entre una buena función muscular y un menor riesgo de diabetes tipo 2. Asimismo, Chamorro dijo que “si yo entreno a una persona muy bien, pero no se nutre correctamente, es muy difícil que tengamos resultados”.

Entre los beneficios destaca la relación entre una buena función muscular y un menor riesgo de diabetes tipo 2.|@adrian.nextlevel

¿En qué influye el músculo?

El tejido muscular participa en el metabolismo energético y en la utilización de la glucosa, que el organismo emplea como fuente de energía. Chamorro explica que conservar una buena función muscular puede contribuir a reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

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Cabe mencionar que este efecto no significa que ganar fuerza garantice evitar la enfermedad, ya que también influyen factores como la alimentación, la edad, los antecedentes familiares y el nivel general de actividad física.

Beneficios del entrenamiento de fuerza

El personal trainer destaca que conservar la fuerza y la función muscular adquiere especial relevancia en este periodo, sobre todo ante el envejecimiento y las largas horas de sedentarismo.

Entre sus recomendaciones figuran mantener la actividad física, cuidar la alimentación y obtener suficiente calcio y vitamina D. El ejercicio de fuerza puede formar parte de un plan integral, aunque no reemplaza la valoración médica ni los tratamientos que cada persona necesite.