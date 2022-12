Adrien Rabiot asegura que Francia no sólo depende de Mbappé

La Copa del Mundo de Qatar 2022 está llegando a su fin. Este viernes 9 de diciembre inician los Cuartos de Final y previo al juego de Inglaterra vs Francia, salió a hablar en conferencia de prensa el mediocampista de los galos, Adrien Rabiot.

El jugador de la Juventus comentó que atraviesa el mejor momento de su carrera, porque está jugando bien con su club y con la Selección.

“Desde que llegué a Italia estoy trabajando mucho físicamente y eso me permite evitar bajones durante los partidos. Eso me ha hecho mejorar, ya no tengo esos momentos de bajón”, aseguró el mediocampista.

Francia no es solamente Mbappé

En la conferencia de prensa afirmó que la Selección de Francia no depende únicamente de Mbappé para poder ganar, pues es un trabajo en equipo el que realizan.

“No creo que dependamos de Kylian, pero es verdad que es nuestra mejor arma. Nuestro papel es ponerlo en las mejores condiciones, pero también tenemos otras posibilidades ofensivas”, aseguró.

El centrocampista sabe de la dificultad que será enfrentarse a Inglaterra. Una Selección que es muy ofensiva, que busca tener la posesión de la pelota pero que también sabe hacer peligro al contragolpe.

“Tienen mucho talento en las bandas, unos laterales muy ofensivos, un centro del campo que se proyecta mucho, algo muy similar a lo que hacemos nosotros”, consideró.

Pero cree que pueden hacer peligro de diferentes maneras, aunque sabe del peligro y presencia que tienen los ingleses a balón parado. “Lo que puede marcar la diferencia es el balón parado. No podemos cometer los mismos errores que hicimos contra Dinamarca”.

El partido entre Inglaterra y Francia se disputará el sábado 10 de diciembre a las 13 horas (tiempo del centro de México)

