¿Qué equipos se mantienen invictos en la Copa del Mundo de Qatar 2022?

Tan sólo ochos selecciones quedan con vida en la Copa del Mundo de Qatar 2022; sin embargo, no todas pueden decir que no conocen la derrota en el máximo torneo a nivel de selecciones. Son cuatros los conjuntos nacionales que han llegado hasta la instancia de cuartos de final sin perder un solo partido en el certamen.

Las selecciones aún invictas en Qatar 2022

Países Bajos

El conjunto dirigido por Louis van Gaal derrotó en su juego de debut a Senegal; en la segunda jornada empató a un gol contra Ecuador; y en su último juego de fase de grupos le ganaron a Qatar, país anfitrión de la Copa del Mundo. Por último, eliminaron a Estados Unidos en los octavos de final con marcador de 3-1.

El único mexicano en la final de un Mundial | Pergaminos de México

Te podría interesar: ¿Por qué los partidos de Qatar 2022 son los más largos de la historia?

Inglaterra

La selección campeona del mundo en 1966 venció contundentemente a Irán en su juego de debut; en su segundo partido empató con Estados Unidos; por último derrotó a Gales en la fase de grupos. Para la etapa de octavos de final, avanzaron a la siguiente ronda sobre Senegal.

Marruecos

El conjunto marroquí fue la sorpresa en el grupo que compartió con Bélgica, Croacia y Canadá; la selección del norte de África empató contra el subcampeón del mundo en su juego de debut y venció a los otros equipos del sector. Finalmente, conservó el invicto con el empate sin goles ante España en los octavos de final.

Croacia

La actual subcampeona del mundo logró acabar ilesa la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022; en su debut empató con Marruecos, la victoria llegó en su segundo juego contra Canadá y en el tercer encuentro empató sin goles contra Bélgica. Para la primera ronda de eliminación directa, luego de 120 minutos, llevó a Japón a los penales tras empate a un gol.

Te podría interesar: Los favoritos a ganar en los cuartos de final de Qatar 2022

Los partidos de cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022

Quedaron definidos los cuatro enfrentamientos que habrá en la tercera fase de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Países Bajos vs Argentina, Croacia vs Brasil, Inglaterra vs Francia, Marruecos vs Portugal, serán los juegos de cuartos de final, mismos que se llevarán a cabo entre el viernes 9 y el sábado 10 de diciembre.