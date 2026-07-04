Esta es la razón por la que la afición de Chivas ya no quiere a Luis Romo como capitán

Estamos a poco menos de un mes para que comience el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y, sin duda, uno de los equipos que más se han movido al respecto es Chivas, institución que sabe que esta temporada es la idónea para respaldar el trabajo hecho por Gabriel Milito.

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El técnico argentino ha tenido un año por demás importante en el Rebaño Sagrado, aunque hasta ahora no ha logrado llevar a Chivas a lo más alto de la Liga BBVA MX. Ahora, todo parece que el sudamericano tendrá que lidiar con un problema relacionado con Luis Romo.

¿Por qué la afición de Chivas ya no quiere que Luis Romo sea su capitán?

Fue previo al juego entre la Selección Mexicana y Corea del Sur que Luis Romo lanzó unas declaraciones que no cayeron bien en el entorno de Verde Valle. En estas el mediocampista de Chivas aseguró que el conjunto nacional no tiene alguna presión por ganar el grupo A, así como un hipotético descalabro ante los surcoreanos.

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Estas declaraciones no fueron del agrado de la mayoría de los aficionados mexicanos; sin embargo, sin duda calaron de forma más penetrante en el entorno del Rebaño Sagrado considerando que Luis Romo es uno de los tres capitanes que el club tuvo la temporada pasada.

Ante ello, decenas de chivahermanos solicitaron a la directiva la cancelación de la capitanía de Luis Romo para esta temporada debido a su mentalidad. Y si bien hasta el momento Gabriel Milito no se ha pronunciado, lo dicho por su jugador podría traer consigo consecuencias negativas.

¿Cuáles son los números de Luis Romo?

Luego del paso que tuvo por equipos como el Querétaro, Cruz Azul y Rayados, Luis Romo recayó en Chivas en enero del 2025 a cambio de 6.5 millones de euros, según Transfermarkt. En este año y medio en la institución, el jugador mexicano registra dos anotaciones y cuatro pases a gol en 48 duelos disputados.