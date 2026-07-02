Afición de Cruz Azul DESTROZA al club por su nuevo jersey; así luce (FOTO)

Restan pocos días para que la Máquina de Cruz Azul haga su debut oficial en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; sin embargo, tal parece que la institución celeste comenzará con el pie izquierdo, al menos, en cuanto al apoyo de sus millones de aficionados se refiere.

cruz azul

Y es que, luego del título obtenido el torneo anterior de la mano de Joel Huiqui, la fanaticada de Cruz Azul esperaba un jersey nuevo que estuviera a la altura de un campeonato más; sin embargo, las sensaciones generales no fueron positivas o, al menos, eso se vislumbra en redes.

Afición destroza al nuevo jersey de Cruz Azul para el Apertura 2026

Fue a través de cuentas digitales de X, antes Twitter, que se dio a conocer el que será el próximo jersey de Cruz Azul de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga BBA MX; el cual, tentativamente, se presentaría el próximo viernes 3 de julio; es decir, dos semanas antes del inicio de la temporada.

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Ya empiezan a filtrase los que podrían ser los jersey de la 🚂 Les parece?? pic.twitter.com/j1sLMPtxeg — Concreto@zul (@HecManOficial) June 29, 2026

Tal y como se esperaba, el uniforme de local regresa a la base azul que siempre ha tenido el mismo, aunque este cuenta con un tono más claro respecto al año anterior. El jersey de visitante, por su parte, tiene una sólida base de blanco con vivos en azul tanto en la zona del cuello como en las mangas y las costillas.

Las fotografías han generado muchos comentarios negativos de parte de la afición de Cruz Azul, la cual se esperaba un uniforme más lindo considerando el campeonato obtenido recientemente. Además, señalan que los patrocinadores no hacen ver estética la indumentaria celeste.

¿Contra quién debuta Cruz Azul en el Apertura 2026?

Cruz Azul hará su debut oficial en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX el próximo viernes 17 de julio, en el Estadio Alfonso Lastras, en punto de las 19:00 horas. Para este duelo los locales no contarán con Joao Pedro, quien sonó para llegar a La Noria en el pasado reciente.