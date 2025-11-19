¿Lo quieren o no? Aficionados de Atlético de Madrid dicen qué les parecería el fichaje de Hormiga González

Armando González tuvo un Apertura 2025 de ensueño donde compartió el campeonato de goleo de la Liga BBVA MX con Paulinho y João Pedro, habiendo marcado 12 goles. Sus grandes números traspasaron el charco y, tras revelar que Atlético Madrid es su equipo favorito en Europa , los fanáticos del conjunto de la capital española reaccionaron a la posible llegada del delantero mexicano de 22 años.

Los aficionados del Atletico Madrid piden por la llegada de Hormiga González

En la red social de X, los fanáticos del Atleti creen que el fichaje de Hormiga González podría ser positivo para el equipo. Algunos de ellos mencionan que el delantero “aprendió mucho de Chicharito Hernández”, mientras que otros aseguran que debe ser una contratación que el ‘Colchonero’ debe realizar en el mercado de invierno. Pese a ser el goleador de la Liga BBVA MX, Hormiga no es el jugador más caro de Chivas .

X Aficionados del Atlético Madrid sobre Hormiga González

Además, los aficionados del Atlético Madrid señalan que Armando podría mejorar a Alexander Sørloth, atacante noruego que milita en el equipo español actualmente. Finalmente, los fanáticos bromearon con que la ‘Hormiga’ podría ser un gran socio de la ‘Araña’, apodo que se le atribuye a Julián Álvarez, en el ataque colchonero.

TE PUEDE INTERESAR:



Hormiga González es fanático del Atlético Madrid

Si bien es cierto que su amor por Chivas es incondicional, Hormiga González afirmó en una entrevista con Azteca Deportes que el Atleti es su equipo preferido en Europa. Como si fuese poco, el delantero mexicano fue visto realizando autógrafos a los aficionados del Guadalajara vistiendo una playera del conjunto de Madrid, lo que generó revuelo en redes sociales por parte de los fans del ‘Colchonero’.

Armando “Hormiga” Gonzalez con un jersey del Atleti😍😍😍 pic.twitter.com/uOMI7VPUrk — Ralph (@rxlphbianchi) November 12, 2025

Nada concreto entre Armando González y Atlético Madrid

La euforia en redes sociales por el posible fichaje de González al Atlético Madrid es una realidad, pero no ha pasado más allá de eso. Reportes indican que no existe ningún tipo de acercamiento formal por la directiva del club español y, de momento, solamente se trata de un impacto mediático. De todas formas, el mote de Hormiga ya comienza a retumbar en Europa, situación que enorgullece a todos los mexicanos.