Los aficionados de Francia no quieren ver a Benzema en la final

Karim Benzema tiene el permiso del Real Madrid para viajar a Qatar 2022 y estar presente en la final de la Copa del Mundo entre Francia y Argentina. Al seguir formando parte de la lista de 26 futbolistas, el delantero que pertenece al Real Madrid podría contar con la posibilidad de celebrar y colgarse juntos la medalla. Esto en caso de que los franceses se conviertan en tricampeones del mundo.

El francés no estuvo en el Mundial por lesión pero siguió inscripto entre los citados del entrenador galo y legalmente sería campeón. Didier Deschamps, tenía la posibilidad de sustituirlo. Sin embargo, no lo hizo y prefirió quedarse con un grupo de 25 jugadores y no completar la lista de 26. Su caso es distinto al de otros jugadores lesionados, ya que por ejemplo N’Golo Kante y Paul Pogba ni llegaron a ser inscritos por sus lesiones, Nkunku sí fue inscripto, se lesionó pero fue sustituido oficialmente en la lista por Kolo Muani y su hueco sí fue ocupado por otro jugador.

¿Tendrá minutos Benzema en la final?

De esta forma, Benzema sigue en la lista oficial de la FIFA y legalmente sería campeón. Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga podrían no ser los únicos futbolistas de la plantilla del Real Madrid que reciban su medalla de oro o plata el domingo en el Estadio Lusail. Sin embargo, hay un motivo que trasciende y por el que los aficionados galos cruzan los dedos para no ver al jugador madridista en la gran final de la Copa del Mundo.

Y es que temen que vuelva a cumplirse una profecía que permanece con el paso de los años en el balompié. Ningún jugador que ha llegado al mundial como balón de oro ha logrado hacerse con el título de Campeón del Mundo. Y es que esa maldición permanece en la historia mundialista.