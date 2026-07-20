Aficionados serán VETADOS por pelea tras partido de San Luis vs Cruz Azul

El primer partido de Cruz Azul en el Apertura 2026 acabó con un triunfo de último minuto sobre Atlético San Luis, pero esto generó consecuencias en la afición. Tras el silbatazo final, aficionados de ambos equipos se involucraron en una pelea dentro de las inmediaciones del Estadio Libertad Financiera y se ha tomado la decisión que los involucrados sean vetados del inmueble.

El conjunto potosino anunció que, en coordinación con el personal de seguridad del estadio, identificaron a los involucrados y aplicarán medidas disciplinaras para prevenir que se repitan ese tipo de incidentes. Además, se coordinarán con las autoridades pertinentes para garantizar el bienestar de los asistentes al estadio.

“Como institución, condenamos cualquier manifestación de violencia dentro y en las inmediaciones de nuestro estadio”, dice el comunicado del Atlético San Luis. “Nuestras acciones continuarán encaminadas a mejorar la experiencia de todas las personas que asisten al inmueble y a promover un ambiente seguro, respetuoso y de sana convivencia”.

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¿Cuándo hay otro partido de Atlético San Luis en el Estadio Libertad Financiera?

Atlético San Luis volverá a jugar como local en el Apertura 2026 hasta el 31 de julio. Ese día está calendarizado un enfrentamiento ante los Xolos de Tijuana y el silbatazo inicial está programado para comenzar a las 9:00 p.m. Después de jugar la Leagues Cup enfrentarán a los Tuzo del Pachuca el 23 de agosto. El primer partido en casa para el mes de septiembre será contra las Chivas, el 5 de septiembre, y contra los Rayos del Necaxa, el 19.

Octubre será el mes más activo para el Estadio Libertad Financiera porque recibirán las visitas de Santos Laguna, el 11; de los Gallos Blancos de Querétaro, el 20, y de los Rojinegros del Atlas, el 30. Finalmente, el último encuentro de la fase regular de los potosinos será contra los Bravos de Juárez el 6 de noviembre.