¡Se supo! Las 2 condiciones para que Agustín Palavecino sea nuevo refuerzo de Cruz Azul

Mientras Cruz Azul se alista para el enfrentamiento contra Chivas por la Liguilla del Apertura 2025 , la directiva se encuentra moviendo piezas para tratar de cerrar las primeras contrataciones de La Máquina de cara al Clausura 2026. Agustín Palavecino es el principal nombre a traer en el mercado invernal, pero no será una tarea sencilla, ya que se dieron a conocer las dos condiciones que los azules deben cumplir para tener al argentino en la plantilla.

Cruz Azul deberá cumplir con estas condiciones para tener a Agustín Palavecino

Reportes indican que, en primer lugar, Cruz Azul deberá liberar una plaza de NFM (No Formado en México) para poder avanzar en la contratación de Palavecino. En estos momentos, el club cuenta con los cupos llenos, por lo que deberá vender o dejar ir a préstamo a algunos de sus jugadores extranjeros en el mediocampo. En este contexto, Mateusz Bogusz podría ser la llave para la llegada del argentino .

Alex Avalos/Alex Avalos Agustin Palavecino celebrates goal 1-0 of Necaxa during the 15th round match between Necaxa and Santos as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Victoria Stadium, on October 31, 2025 in Aguascalientes, Mexico.

Sin embargo, no es la única condición que La Máquina debe cumplir. Resulta que en Necaxa saben que Palavecino es uno de sus jugadores más importantes, por lo que no lo dejarán ir tan fácilmente. Distintas fuentes afirman que en Aguascalientes esperan una oferta por el mediocampista de 29 años cercana al valor de su cláusula de rescisión, es decir, 8,5 millones de dólares.

Agustín Palavecino tendría acordada su salida de Necaxa

A pesar de tener contrato vigente hasta el año 2029, fuentes cercanas al jugador pudieron confirmar que entre la directiva, el agente y el futbolista, existe un acuerdo de palabra para ejercer su salida de los Rayos en el próximo libro de pases. Este acuerdo se habría concretado debido a que mejorará las aspiraciones y condiciones de Palavecino, así como también elevar la economía de Necaxa.

Cruz Azul deberá pelear con otros tres equipos por el fichaje de Palavecino

Cruz Azul no es el único equipo de la Liga BBVA MX interesado en fichar al ex River Plate. Reportes indican que Tigres, Rayados y América tienen en carpeta al mediocentro argentino. Este último sería el club que más cerca está, junto con los azules, de acordar su fichaje. No obstante, ambos cuentan con el mismo dilema: el cupo de NFM repleto. Es posible que el primer equipo en liberar dicha plaza pueda avanzar en la contratación de Palavecino.