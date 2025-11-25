El futbolista que vale 2 millones y es el fruto del deseo de la Liga BBVA MX: se lo pelean 4 clubes

Emiliano Gómez es el futbolista que vale 2 millones de euros (53.3 millones de pesos) y es el fruto del deseo de la Liga BBVA MX, pues hay 4 clubes interesados en ficharlo para el Clausura 2026. Entre uno de esos equipos se encuentra uno de la capital de México y todo a punta a que se trata del América, que se hará de sus servicios solo si paga la cifra millonaria .

El uruguayo tuvo un destacado torneo con Puebla, equipo que finalizó el Apertura 2025 en el último lugar de la tabla general, por lo que su mérito es mayor. Por lo anterior, David Medrano Félix reveló en su canal de YouTube que el delantero es el más codiciado del mercado invernal, al igual que Agustín Palavecino, que es pretendido por Cruz Azul.

@clubpuebla Emiliano Gómez es pretendido por 4 clubes de la Liga BBVA MX: uno de la capital, otro de Nuevo León y 2 más

“Me cuentan que 4 directivas se han comunicado con la directiva del Puebla para conocer condiciones por el uruguayo. Inclusive me dicen que la semana pasada Gabriel Saucedo, alto directivo de Puebla, estuvo en Monterrey, platicando con los dirigentes de un club, [pero] no me dijeron cuál de los 2 está interesado en Emiliano Gómez”, reveló el periodista de TV Azteca.

El valor y el mérito de Emiliano Gómez para ser el más codiciado de la Liga BBVA MX

El delantero tiene un valor en el mercado de 2 millones de euros, de acuerdo con la plataforma de Transfermarkt, aunque Medrano Félix mencionó que la directiva del Puebla pretende venderlo en alrededor de 4 millones de dólares (73.7 millones de pesos), 20 millones de pesos más que su actual precio.

Gómez fue una pieza clave en su club, pese a que no tuvo el mejor de los torneos. No obstante, a nivel individual destacó al marcar 6 goles y dar 4 asistencias en 16 partidos jugados, en los que estuvo activo en el terreno de juego durante 1,496 minutos en el Apertura 2025.