¿Rumbo a otro grande de Europa? La millonaria oferta que preparan equipos de la Premier League por Santiago Giménez

Santiago Giménez vuelve a colocarse en el radar del mercado europeo, el delantero mexicano del AC Milan ha despertado interés desde la Premier League, donde al menos dos clubes analizan la posibilidad de ficharlo en el próximo mercado de transferencias. Mientras el atacante trabaja en su regreso a las canchas tras varios meses fuera por lesión, su futuro en el club italiano comienza a generar movimientos.

De acuerdo con reportes recientes, el Milan no contempla dejar salir al delantero por menos de 30 millones de euros, una cifra cercana a la que pagó a inicios de 2025 al Feyenoord para hacerse con su carta. La directiva rossonera busca recuperar la inversión realizada por el atacante mexicano, cuyo paso por la Serie A ha tenido un proceso de adaptación.

Bajo la dirección técnica de Massimiliano Allegri, Giménez suma 7 goles en 30 partidos oficiales, además del aspecto deportivo, el club italiano también evalúa la composición de su plantilla ofensiva. Al no ser un titular indiscutible, el Milan vería con buenos ojos una venta que le permita recuperar capital y liberar espacio en el ataque. Esta situación ha abierto la puerta para que equipos ingleses comiencen a explorar la posibilidad de llevarse al delantero mexicano.

Te puede interesar: Nadie creía en él, pero hoy brilla en Cruz Azul y hasta lo piden para la Selección Mexicana

¿Qué equipos de la Premier League buscan a Santiago Giménez?

Uno de los clubes que más ha insistido es el Sunderland. La institución inglesa comenzó a sondear el entorno del jugador desde el mercado invernal y mantiene un interés firme en convertirlo en uno de sus referentes ofensivos. De acuerdo con distintos reportes, el Sunderland estaría dispuesto a acercarse a la cifra que exige el Milan para concretar la operación.

En los últimos días también se sumó el Leeds United, que entró en la carrera por el delantero mexicano. El club lo tiene bien evaluado desde la pretemporada pasada, cuando Giménez les anotó en un partido amistoso durante el verano. Con ello, el Leeds se convirtió en otro de los equipos que siguen de cerca la situación del atacante de cara al próximo mercado de transferencias.

Te puede interesar: El jugador ESTRELLA de Cruz Azul que podría salir antes de lo esperado

¿Cuándo será el regreso oficial de Santiago Giménez a las canchas con el AC Milan?

El delantero mexicano continúa con su proceso de recuperación tras la lesión que lo mantiene fuera desde el 28 de octubre de 2025, cuando disputó su último partido oficial ante Atalanta. Aunque existía la posibilidad de verlo en el banquillo para el Derby della Madonnina frente al Inter de Milán, finalmente no regresará en ese partido.

De acuerdo con lo explicado por Allegri, Giménez ya completó la fase preatlética y continúa avanzando en su recuperación. El plan del cuerpo técnico es que retome la actividad durante alguno de los próximos compromisos del Milan en la Serie A, ante Lazio o Torino, encuentros programados para este mismo mes de marzo. Su regreso será seguido de cerca también por Javier Aguirre y la Selección de Futbol de México, a menos de 100 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Te puede interesar: Mientras Durdevic alarga su sequía en Rayados, Berterame brilla y es premiado en la MLS