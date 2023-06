Alan Pulido protagoniza el triunfo de Kansas ante Austin en la MLS

Alan Pulido ha vuelto a marcar en la Major League Soccer. El delantero mexicano fue protagonista en la victoria del Sporting Kansas City frente a Austin, en el juego correspondiente a la Fecha 18 de la MLS.

Saltando a la cancha del Sporting Park como titular, el delantero mexicano fue el encargado de abrir el marcador en casa. Tras aprovechar un balón a la deriva dentro del área, el exjugador de las Chivas puso el 1-0 al minuto 19.

Alan PuliGOL opens the scoring in this one!

Posteriormente, dio una asistencia al minuto 47. Luego de buscar un remate tras un tiro libre, Alan Pulido terminaría por darle el pase de gol a Robert Castellanos para ampliar la ventaja. Poco después, el atacante mexicano puso el 3-0 en la pizarra al minuto 57 con un remate dentro del área chica tras recibir un centro desde el sector de la izquierda.

Too smooth from Alan Pulido in his second goal of the night for @SportingKC! 😍 pic.twitter.com/uDQvHexXIP

— Major League Soccer (@MLS) June 11, 2023