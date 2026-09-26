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Alarma en Club América: pierde a un jugador importante para el Apertura 2026

Guillermo Almada tendrá que modificar su 11 ante la baja de este mediocampista 

Alarma en Club América: pierde a un jugador importante para el Apertura 2026
Alarma en Club América: pierde a un jugador importante para el Apertura 2026|@raphaelveigaa

Escrito por: José Alejandro | DR

Club América tiene 5 bajas para la jornada 10 ante Necaxa, debido a la Fecha FIFA de finales de septiembre y principios de octubre. A este número se le suma uno que gana 60 millones, mientras Miguel Borja percibe un salario de 34 millones de pesos.

Raphael Veiga es el jugador que sería baja en el duelo contra los Rayos, debido a que en los últimos días no pudo terminar los entrenamientos debido a una lesión. A esta se le suma la de Alan Cervantes, quien fue convocado a la Selección Mexicana, pero quedó descartado por el mismo tema que su compañero.

Club América Apertura 2026
Raphael Veiga es el jugador que sería baja debido a que en los últimos días no pudo terminar los entrenamientos debido a una lesión.|@raphaelveigaa

¿Qué tiene Raphael Veiga del América?

El brasileño recibió un golpe en el tobillo, por lo que presentó molestias que no lo dejaron trabajar con normalidad este jueves y viernes. Por ello, está en duda para viajar a Aguascalientes. Será hasta este sábado 26 de septiembre cuando se defina si Veiga estará listo o quedará fuera de la convocatoria de Guillermo Almada.

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Las estadísticas de Veiga en el Apertura 2026

En el Apertura 2026, Raphael suma 467 minutos en 7 partidos disputados en la Liga BBVA MX, en los que suma 1 gol y 2 asistencias. Su mejor actuación ocurrió ante Atlético de San Luis, cuando marcó un tanto y aportó dos pases para gol en la victoria del América por 3-0. Además, el mediocampista acumula 22 disparos, 8 de ellos a portería y 19 pases clave.

Las bajas del América para el Clausura 2026

Hasta el momento, hay 5 bajas confirmadas de las Águilas para el duelo de la jornada 10 ante Necaxa. Dos de ellos son Israel Reyes e Isaís Violante, quienes fueron convocados para la Selección Mexicana en los primeros partidos de Rafael Márquez como entrenador.

Asimismo, Brian Rodríguez y Óscar Perea también fueron convocados por Uruguay y Colombia, respectivamente. Otro de los casos es el de Alan Cervantes, quien no estará con México debido a que es baja por una lesión.

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