Alarma máxima: todas las bajas del Club América para el final de la Liga BBVA MX

Club América pasa por una racha complicada, pues tiene una lista larga de futbolistas lesionados en su plantilla, de los cuales la mayoría son titulares. Las bajas le podrían jugar una mala pasada a André Jardine al final del torneo, pues ya causó estragos en la jornada 13 al perder el Clásico Joven ante Cruz Azul , partido en el que dos hombres importantes salieron de cambio por molestias físicas.

El conjunto azulcrema tuvo las bajas de Alejandro Zendejas y Víctor Dávila, quienes tuvieron que salir del campo en el duelo contra la Máquina. Estos 2 futbolistas se unen a la larga lista del club, que tiene un precio increíble en la Bolsa Mexicana de Valores :



Dagoberto Espinoza Jonathan Dos Santos Raúl Zúñiga Isaías Violante Henry Martín Víctor Dávila Alejandro Zendejas

Club América Club América suma al momento 7 lesionados, aunque uno de ello está por salir y regresar a las canchas

Las bajas del América y cuánto tiempo estarán fuera

América tiene un panorama complicado al sumar hasta el momento 7 bajas en el Apertura 2025, aunque una de ellas parece que ya va de salida, como lo es Henry Martín, quien durante la Fecha FIFA de octubre entrenó con el equipo, aunque todavía no tiene ritmo para jugar, por lo que se perdió el duelo contra Cruz Azul. No obstante, se espera que el delantero esté listo para la jornada 15, cuando las Águilas se midan a Mazatlán.

TE PUEDE INTERESAR:



Daboberto Espinoza: El lateral derecho estará fuera entre 7 y 9 meses debido a una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda Jonathan Dos Santos: El mediocampista tuvo un desgarre del gemelo medial de la pierna derecha. Su regreso a las canchas será de acuerdo a la evolución Raúl Zúñiga: El delantero tuvo un desgarre de isquiotibiales en la pierna derecha. El tiempo de recuperación será acorde a la evolución. Isaías Violante: El extremo presentó una lesión muscular en el bíceps femoral derecho. Se desconoce cuándo volverá a las canchas. Víctor Dávila: El delantero salió de cambio en el partido contra Cruz Azul al resentirse de una pierna. Se desconoce la gravedad de la lesión y el tiempo que estará fuera Alejandro Zendejas: El extremo ingresó de cambio en el partido contra Cruz Azul, pero salió a los minutos al resentirse de una lesión muscular. Será hasta que le realicen las pruebas médicas cuando se determine la gravedad.

No fue una buena preparación ⚽🦅



Jardine dijo que el trabajo rumbo al duelo contra Cruz Azul no fue el ideal, lo que pudo haber explicado la derrota ante La Máquina. pic.twitter.com/Rxy0abdqcB — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 19, 2025

Los partidos que afrontará América con varios lesionados

América encarará una doble jornada con 7 futbolistas lesionados, aunque es muy posible que Henry Martín vuelva a las canchas en uno de estos dos encuentros. Las Águilas enfrentarán a Puebla el martes 21 de octubre en el Estadio Ciudad de los Deportes y será el viernes 24 cuando visiten a Mazatlán FC en El Encanto.