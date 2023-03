Alberto El Patrón, Hijo del Vikingo y Psycho Clown, el Dream Team en el Mundial de Lucha Libre

Los luchadores de todos los rincones del mundo se están alistando para celebrar el 19 de marzo en el Estadio de los Charros de Jalisco, el Mundial de Lucha Libre que organiza Lucha Libre AAA y que tendrá a un grupo lleno de talento presentado como el Dream Team.

La dinámica del evento, fue reunir a ocho equipos y enfrentarlos en una especie de Cuartos de Final, hasta llegar a una batalla de tres contra tres para encontrar al nuevo campeón del mundo.

Si bien los ocho equipos presentan calidad probada, AAA se encargó de traer de vuelta a Alberto El Patrón y se sumaron dos estetas de categoría, apareciendo el actual megacampeón Hijo del Vikingo y una de las figuras de la última década Psycho Clown.

Con la experiencia y triunfos en el mundo por El Patrón; la capacidad y espectacularidad de Hijo del Vikingo y la fuerza en compañía de la fuerza de Psycho Clown, parten como favoritos.

Esta tercia se medirá ante el Team Latin America, tercia conformada por Carlito Colón quien representa a Puerto Rico, Zumbi de Brasil & Hip-Hop Man de Argentina.

Los participantes de la Lucha Libre World Cup en la división masculina



Team México 1: Alberto El Patrón, Psycho Clown & Hijo del Vikingo

Team México 2: Pentagon Jr., Taurus & Laredo Kid

Team USA: John Hennigan, Sam Adonis & Christopher Daniels

Team Canada: Vampiro, Josh Alexander & PCO

Team Latin America: Carlito Colon, Zumbi & Hip-Hop Man

Team Europe: Thom Latimer, Joe Hendry & Heddi Karaoui

Team Japan: Kuukai, La Estrella & Takuma Nishikawa

Team Rest of the World: Classy Ali, Bhupinder Gujjar & RAGE

Los participantes de la Lucha Libre World Cup en la división femenil

Team Mexico: Lady Flammer, La Hiedra & Sexy Star

Team USA: Kamille, Deonna Purrazzo & Jordynne Grace

Team Japan: Emi Sakura, Mayumi Ozaki & Akino

Team Rest of the World: Taya Valkyrie, Christi Jaynes & Natalia Markova

Las contiendas oficiales de Lucha Libre World Cup

Team México (Alberto El Patrón, Psycho Clown e Hijo del Vikingo) vs. Team Latin America (Carlito Colon, Zumbi & Hip-Hop Man)

Team Mexico (Pentagon Jr., Taurus & Laredo Kid) vs. Team Rest of the World (Classy Ali, Bhupinder Gujjar & RAGE)

Team Canada (Vampiro, Josh Alexander & PCO) vs. Team Europe (Thom Latimer, Joe Hendry & Heddi Karaoui)

Team USA (John Hennigan, Sam Adonis & Christopher Daniels) vs. Team Japan (Kuukai, La Estrella & Takuma Nishikawa)

Team México (Lady Flammer, La Hiedra & Sexy Star) vs. Team Japan (Emi Sakura, Mayumi Ozaki & Akino)

Team USA (Kamille, Deonna Purrazzo & Jordynne Grace) vs. Team Rest of the World (Taya Valkyrie, Christi Jaynes & Natalia Markova)