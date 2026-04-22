Alberto el Patrón, ya tendría su primer fecha tras su problema legal y se presentaría en Cuautitlán Izcalli

Luego del polémico problema legal en el que se metió el luchador Alberto del Río, parece que su retorno al ring se avecina, y sería en el mes de mayo en Cuautitlán Izcalli en el Estado de México donde el ex campeón de WWE, de Lucha Libre AAA y otras empresas volvería a la actividad deportiva.

Aunque no hay más detalles, la Arena Mamá Lucha-s, ubicada en Cuautitlán Izcalli ha revelado una imagen en la que aparece Alberto del Río, Hijo de Dos Caras y el Sr Dos Caras, anunciando además el octavo aniversario de este recinto deportivo que ha venido creciendo en popularidad en los últimos años.

Ahora es uno de los destinos para vivir la emoción de la lucha libre en esa zona del Estado de México, donde está también están pero a una distancia considerable la Arena López Mateos o la Arena Naucalpán.

Sería entonces para celebrar ese aniversario, que los promotores llevarían al luchador Alberto el Patrón, que estuvo envuelto en la polémica, quien ya está libre pero con un seguimiento legal muy estricto por lo ocurrido en San Luis Potosí.

Empresa LM52, se deslinda de Alberto del Río

Alberto del Río quien presentó hace semanas a la empresa LM52, con luchadores independientes y un proyecto ambicioso, este mismo miércoles 22 de abril le ha dado las gracias al luchador que parecía iba a estar ampliamante involucrado, y antes de dar más detalles marcaron una raya en la que dijeron no considerar más a Alberto del Río en sus funciones.

Te podría interesar: Penta brilla en WWE ganando lucha de escaleras