Llegó como la máxima estrella a la Liga BBVA MX y aún no hace gol ni pone asistencias

Los Rayados del Monterrey tenían un mejor torneo sin Anthony Martial, su grandiosa contratación en la Liga BBVA MX. El francés no tiene mucho tiempo en el futbol mexicano, pero ya tuvo algunos minutos y hasta de titular jugó. En su primer juego dentro de los 11 que iniciaron, el Monterrey apenas logró vencer al Santos Laguna por la mínima diferencia.

Rayados comienza a sufrir un poco después de ser un equipo arrollador. Sus jugadores también padecieron el duelo ante Santos. Sergio Ramos recibió una patada en el rostro y terminó sangrando. Martial no ha conseguido gol ni asistencia y apenas suma 117 minutos, pero si no se adapta rápidamente, la presión le puede pasar factura.

“Se ha esforzado, no está en su óptimo nivel. Ya no físico, sino adaptarse a sus nuevos compañeros y al sistema táctico. Hemos iniciado con un 4-2-2 bien claro, pero no nos encontramos porque estamos siempre de espaldas. Él es versátil, te puede jugar en ambas bandas, puede jugar de 9 y te puede jugar de 10 incluso. Creo que le falta un poco más de confianza de que, cuando tiene el balón, tiene que atacar. Entonces, poco a poco nos irá ayudando. Un poco de paciencia, lleva nada aquí y va a mejorar seguro”, dijo Torrent al término del juego.

Rayados de Monterrey vivirá un cierre complicado

Pese a tener uno de los equipos más poderosos de la Liga BBVA MX, los Rayados del Monterrey tendrán un cierre muy complicado. Todos los equipos que enfrentan estarán buscando un lugar en la Liguilla, ya sea de manera directa o en el repechaje. Primero se verá las caras ante los Xolos, el próximo 5 de octubre. Posteriormente, enfrentarán a los Pumas y a Juárez en las Jornadas 13 y 14, respectivamente.

Los últimos tres partidos serán de total adrenalina. Si Rayados aún no consigue su pase de manera directa, la tendrá que pelear ante el Cruz Azul, los Tigres y las Chivas. El Clásico Regio se llevará a cabo el 1 de noviembre en el BBVA y ahí los dos equipos norteños podrían definir su futuro cercano en la Liguilla del Apertura 2025.