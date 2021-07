Alejandra Ramírez compite en tiro deportivo en Tokyo 2020

El turno de Alejandra Ramírez en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 ya llegó. La mexicana competirá en tiro deportivo este martes 27 de julio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, llena de ilusión y con mucho qué ganar.

Alejandra Ramírez tuvo un largo camino hacia Tokyo 2020. Durante 14 meses estuvo alejada de las competencias, dado que padeció coronavirus y un año antes de la justa olímpica, sólo pudo tener participación en tres eventos.

Su regreso fue a partir de junio del 2021 con la Copa del Mundo de Italia, además de otros tres eventos que le sirvieron como preparación para un debut histórico en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

El tiempo de pandemia fue muy bien aprovechado por la mexicana, ya que cambió de escopeta y dijo sentirse más cómoda para la justa olímpica. Un Tokyo 2020 que en principio fue aplazado durante un año y obligó a Alejandra a llenarse de paciencia.

Alejandra Ramírez hará historia en Tokyo 2020

La tiradora mexicana de tan sólo 24 años hará historia en Tokyo 2020. Será la primera vez que la delegación azteca lleva a cinco tiradores a una justa olímpica y buscará romper con una sequía de medallas en la disciplina que se ha extendido por 89 años.

Además, Alejandra Ramírez se convertirá en la primera mexicana que compite en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos. Recuerda que su participación comenzará este martes 27 de julio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

El camino ha sido largo para Alejandra Ramírez. Ha tenido que pasar por muchas cosas hasta cumplir con su sueño olímpico pero como ella lo dijo hace no mucho, la paciencia ha sido su mejor aliada y buscará que lo siga siendo para conseguir alguna medalla.

“No sabes qué va a pasar mañana, por eso hay que vivir más los momentos y ser más agradecidos porque en el plano deportivo tengo mi lugar en Juegos Olímpicos pero la pandemia ocasionó la cancelación. Me motiva mucho ir a Tokyo y me doy cuenta que soy una persona fuerte”, declaró hace algunos meses para la CONADE.