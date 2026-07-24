Era pretendido por el América de Almada; pero este club de Brasil le “robó” el fichaje

El mercado de fichajes del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX ha sido uno de los más decepcionantes en la historia reciente del América, institución que, hasta el momento, no ha concretado ningún refuerzo pese a las exigencias de su entrenador, el uruguayo Guillermo Almada.

Colectivamente, al América no le alcanza

Y es que, mientras otras escuadras se han reforzado de manera impresionante, la realidad es que el América se ha quedado rezagado en este aspecto. Ahora, se sabe que uno de los intereses del club estaría muy cerca de fichar por un equipo importante del futbol brasileño.

Alex Arce, el interés del América, llegaría al futbol de Brasil

En el pasado, el nombre de Alex Arce sonó con fuerza en la cúpula azulcrema gracias al trabajo que realizó en sus últimos dos equipos, la Liga Deportiva Universitaria de Quito y el Independiente Rivadavia. Por tal motivo, el América lo sondeó para un hipotético fichaje.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

🚨🔴 O Internacional abriu negociações por Alex Arce.



O Colorado apresentou uma oferta inicial de US$ 3 milhões, recusada pelo Independiente Rivadavia por ser considerada abaixo do esperado.



As conversas continuam⌛



🤝🇦🇷 @CLMerlo pic.twitter.com/aQVjl4Puz6 — Aze Football (@ViniciusLeskBr) July 21, 2026

La escuadra azulcrema sabía que el paraguayo tenía cartel en Sudamérica, por lo que buscó su traspaso para convertirlo en su delantero titular para el Apertura 2026; sin embargo, la situación no llegó a una oferta formal y, ahora, todo parece indicar que su carrera seguirá en Brasil.

De acuerdo con César Luis Merlo, el Inter de Porto Alegre habría lanzado una oferta formal de alrededor de 3 millones de dólares por el jugador, misma que se considera baja por el cuadro argentino que, sin embargo, está dispuesto a mantener conversaciones en torno a una posible salida de su futbolista.

¿Cuáles son los números de Alex Arce a nivel clubes?

El delantero paraguayo ha logrado tener una carrera bastante regular en todos los equipos en los que ha estado. Y es que, hasta ahora, el atacante de 31 años de edad registra 95 anotaciones y 14 pases a gol en poco más de 12,600 minutos, los cuales se han distribuido en 167 juegos.