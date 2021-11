Alexa Moreno: Me estoy enfocando mucho en recuperarme

Alexa Moreno habló en exclusiva para Azteca Deportes, la gimnasta olímpica aseguró que su recuperación de la cirugía en el hombro a la que se sometió a finales del mes de septiembre va por buen camino.

“La verdad es que me fue muy bien, llevo poco más de un mes, mes y medio, y la movilidad ahí va, es poco a poco, es de mucha paciencia, si me dijeron que mínimo unos tres meses de recuperación, pero estoy muy positiva al respecto”, expresó la gimnasta que obtuvo el cuarto lugar en salto de caballo en Tokyo 2020.

Alexa estuvo presente en la entrega de estímulos económicos a los medallistas olímpicos y paralímpicos que participaron en Tokyo 2020 y pudo compartir y recordar experiencias con sus compatriotas.

“Las experiencias que hemos tenido parte del proceso anécdotas de competencias cada deporte es un mundo de Super diferente los procesos clasificatorio son diferentes la experiencia del mismo deporte entonces es muy interesante”, dijo la gimnasta olímpica mexicana.

Alexa Moreno estuvo cerca de las medallas en Tokyo 2020

La gimnasta olímpica se ha convertido en un orgullo para todo nuestro país. Tras quedarse a décimas de conquistar la medalla de bronce en Tokyo 2020.

Aunque la lesión podría ser uno de los motivos por los cuales Moreno pueda estar en duda para los Juegos Olímpicos de París 2024, también dejó en claro que se tomará un tiempo para meditar su deseo de participar en dicha justa.

“La verdad me estoy tomando ese tiempo, yo sé que ya iniciando el otro año ya tengo que tener bien definido qué es lo que voy a hacer, pero ahorita me estoy enfocando mucho en recuperarme, todavía tengo otras lesiones que arreglar pero eso es en lo que me estoy enfocando, porque creo que es el momento de hacerlo”, sentenció la gimnasta azteca, Alexa Moreno.