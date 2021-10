Alfio Basile: “El Barcelona es un equipito”

La pésima actualidad del Barcelona , ha provocado que comiencen los rumores que sitúan fuera del club a Ronald Koeman y, por supuesto, también ha iniciado la danza de nombres de los posibles reemplazantes del entrenador holandés.

De acuerdo con la prensa europea, Joan Laporta, presidente de la entidad blaugrana, tiene a cuatro nombres en la lista: Xavi, Roberto Martínez, Andrea Pirlo y Marcelo “el muñeco” Gallardo. Pero al Muñeco, hoy en River, ya le recomendaron que no acepte.

Te podría interesar: Beto Alonso: Messi no ganó un mundial… yo sí

Voz autorizada

Alfio Basile, bicampeón de la Copa América con Argentina como DT, y con amplio recorrido tanto como jugador como entrenador, concedió una entrevista para el programa Súperfútbol del canal argentino TyC Sports, habló sobre la posible llegada de Marcelo Gallardo al cuadro de la Ciudad Condal y, como de costumbre, el Coco fue absolutamente frontal.

“Gallardo está capacitado para dirigir al Barcelona, pero a estos jugadores no los puede dirigir nadie. A este equipo no lo puede hacer jugar bien nadie. Yo era hincha del Barcelona de Guardiola, pero lo veo ahora y es un equipito. No es el momento de llevar a Gallardo, no le recomendaría que vaya”, sentenció el hombre que en México entrenó al América.

Sólo le falta el campeonato local

Sobre el tema Gallardo, Basile agregó que “Siempre fue muy inteligente y me gustó como jugador. Ahora aplica su manera de jugar, le falta ganar este campeonato y está a dos puntos de Talleres, que también juega muy bien y gana de local y visitante”. Lo último en referencia a que Marcelo Gallardo no ha podido ganar ni un torneo de liga en su etapa como director técnico de River Plate.

Nadie lo ha contactado

Por otro lado, el entorno de Marcelo Gallardo asegura que nadie del Barcelona se ha contactado con el entrenador, quien por ahora se enfoca en River Plate de cara al superclásico del domingo ante Boca Juniors y, evidentemente, en la pelea por conquistar la Liga de Argentina que finaliza en diciembre.

Para cerrar, los diarios deportivos catalanes, Sport y Mundo Deportivo, lanzaron encuestas para conocer las preferencias de los aficionados culé sobre quién debería suceder a Koeman. Ambas publicaciones utilizaron los nombres de Xavi, Roberto Martínez, Andrea Pirlo y Marcelo Gallardo. En las dos, el líder es Xavi y Marcelo Gallardo ocupa el tercer puesto.

Te puede interesar: Marcelo Gallardo habló de la selección Argentina y le contestó a Román