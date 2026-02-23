Si hoy terminara la fase regular, ¿cómo se jugaría la liguilla?

Después de siete jornadas disputadas en el Clausura 2026, no abundan las sorpresas con respecto a lo que el poder económico de los 18 clubes dicta, sin embargo, el desarrollo del primer tercio del torneo, tampoco se ha desarrollado con absoluta fidelidad al poderío de las nóminas.

Hasta el momento, de los equipos que conforman el top 5 de los planteles más caros del futbol mexicano, sólo el Monterrey se quedaría fuera de la liguilla, debido a que se ubica en la novena posición, con 10 puntos, resultado de tres triunfos, la misma cantidad de derrotas y un empate.

Así se jugará la Liguilla

Es prudente recordar que, con motivo de la próxima Copa Mundial de la FIFA y la logística que implica, se han hecho modificaciones al formato de competencia y, en el certamen actual, se volverá a los ocho clasificados de manera directa, sin la necesidad de jugar un Play-In o alguna reclasificación.

Repasamos cómo se ha acomodado la tabla general y revisamos, si hoy terminara la fase regular, qué enfrentamientos se llevarían a cabo en los cuartos de final.

Así está cada equipo de cara a la Liguilla

A pesar de que ya finalizaron su racha de triunfos consecutivos y perdieron su condición invicta a manos del Cruz Azul, las Chivas se mantienen como líderes con 18 puntos y, por ello, enfrentarían a los Tigres, que no han encontrado su mejor versión y marchan octavos, con 10 puntos (los mismos que los Rayados, aunque con mejor diferencia de goles).

La 'Máquina' ostenta el subliderato, a dos puntos del Guadalajara, y tendría que medirse al equipo que más dolores de cabeza le ha dado a lo largo de la historia: el América, que es séptimo y tiene 11 puntos.

Los Pumas, uno de los dos invictos que quedan tras siete fechas, se ubican en el tercer peldaño con 15 puntos y jugarían frente a un Atlas que luce sólido con 13 puntos y una fortaleza en el Jalisco. Y el Toluca, el otro que no ha caído en el actual semestre, es cuarto con la misma cosecha que los universitarios y su rival sería el Pachuca, apenas una unidad por debajo y envueltos en un evidente ascenso bajo las órdenes de Esteban Solari.

