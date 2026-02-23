Llegó de Argentina, decían que había bajado su nivel y fue la figura de la Jornada 7 del Clausura 2026

La Jornada 7 del Clausura 2026 tuvo varios futbolistas destacados, pero la gran figura fue Álvaro Angulo. El lateral izquierdo colombiano fue clave en la victoria 2-0 de Pumas UNAM sobre Rayados de Monterrey en Ciudad Universitaria, habiendo marcado los dos goles del partido para darle el triunfo a su equipo. Un juego de redención para el defensor cafetero, quien no tuvo un gran semestre el año pasado.

Angulo arribó a Pumas a mediados de 2025 procedente de Independiente de Argentina. Si bien es cierto que marcó en su debut ante Pachuca y fue titular en 15 de los 17 partidos de los Felinos en la fase regular del Apertura 2025, su rendimiento no fue el más destacado al igual que el resto del equipo, finalizando su recorrido por la Liga BBVA MX en el Play-In tras caer ante los Tuzos.

Angulo fue la figura de la Jornada 7 del Clausura 2026|Crédito: Getty Images

La afición de Pumas acusaba al jugador colombiano de haber bajado su nivel, pero Angulo respondió dentro del terreno de juego y hoy es una de las piezas más importantes dentro del equipo de Efraín Juárez. Su doblete ante los regiomontanos convalidó su estatus de crack y significó un golpe sobre la mesa hacia sus retractores, convirtiéndose en la figura más destacada de la Jornada 7 dentro de la Liga BBVA MX.

Álvaro Angulo fue una ganga para Pumas

A pesar de que aún no ha pasado ni un año desde su arribo a Pedregal, se podría decir que Angulo ya es un negocio redondo para Pumas. El futbolista de 28 años fichó por el conjunto universitario en julio de 2025 en una operación que significó un gasto de alrededor de 500 mil dólares para los Felinos, un monto muy pequeño respecto a la calidad que demostró el jugador dentro del terreno de juego.

Hoy su precio es de 2.8 millones de euros, según data Transfermarkt, sitio especializado en transferencias. La directiva ya ganó con Angulo y, como si fuese poco, responde de gran manera en la cancha.

Pumas mantiene su invicto en el Clausura 2026

El triunfo ante Monterrey estiró el invicto de Pumas hacia siete partidos. Desde que comenzó el Clausura 2026, los dirigidos por Efraín Juárez no conocen la derrota y acumulan 4 partidos ganados y 3 empates. En la Jornada 8, los Felinos enfrentarán a Xolos de Tijuana en La Frontera y buscarán extender la buena racha.