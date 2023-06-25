Alineaciones confirmadas México vs Honduras | Copa Oro

Este domingo 25 de junio de 2023, continúa la actividad de la Copa Oro 2023 con el grupo B, por lo que se enfrentarán México vs Honduras. El partido se disputará en el Estadio NRG ubicado en en la ciudad de Houston (Texas).

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Alineación de México

La primera alineación de Jaime Lozano es:

Portero: Guillermo Ochoa

Defensas: Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo y Jorge Sánchez

Mediocampistas: Luis Romo, Erick Sánchez, Luis Chávez y Orbelín Pineda

Delanteros: Henry Martín y Uriel Antuna

Alineación de Honduras

Portero: Luis Lopez

Defensas: Devron Garcia, Raul Santos, Jorge Álvarez y Luis Vega

Mediocampistas: Joseph Rosales, Alexander López, Deybi Flores y Jose Pinto

Delanteros: Alberth Elis y Jorge Benguche

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