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Fútbol

Alineaciones confirmadas México vs Honduras | Copa Oro

Conoce las alineaciones con las que salen para el partido de México vs Honduras en el debut de Copa Oro 2023 que también será el primer partido de Jaime Lozano

Alineación de la Selección Mexicana contra Estados Unidos

Escrito por: Iván Vilchis

Este domingo 25 de junio de 2023, continúa la actividad de la Copa Oro 2023 con el grupo B, por lo que se enfrentarán México vs Honduras. El partido se disputará en el Estadio NRG ubicado en en la ciudad de Houston (Texas).

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Alineación de México

La primera alineación de Jaime Lozano es:

Portero: Guillermo Ochoa
Defensas: Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo y Jorge Sánchez
Mediocampistas: Luis Romo, Erick Sánchez, Luis Chávez y Orbelín Pineda
Delanteros: Henry Martín y Uriel Antuna

Alineación de Honduras

Portero: Luis Lopez
Defensas: Devron Garcia, Raul Santos, Jorge Álvarez y Luis Vega

Mediocampistas: Joseph Rosales, Alexander López, Deybi Flores y Jose Pinto

Delanteros: Alberth Elis y Jorge Benguche

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