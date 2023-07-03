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Fútbol

Alineaciones confirmadas México vs Qatar | Copa Oro 2023

Conoce las alineaciones con las que salen México vs Qatar para disputar el último partido de la Fase de Grupos de la Copa Oro 2023 en el Estadio Levi’s

Selección Mexicana en Copa Oro 2023.jpg

Escrito por: Iván Vilchis

Este domingo dos de junio del 2023, la Selección Mexicana cerrará su participación en la Fase de Grupos de la Copa Oro 2023. El partido de México vs Qatar será en punto de las 19:30 horas (tiempo del centro de México).

México llega como líder del grupo con seis puntos y buscará asegurar el primer lugar del grupo. Mientras que, Qatar llega con solo un punto y con la posibilidad de poder entrar en el segundo lugar de la tabla si logra vencer a México y si Haití empata o pierde.

Resumen: México 3-1 Haití | Grupo B, Copa Oro 2023

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Alineación de México

Jaime Lozano manda la siguiente alineación con varios cambios en el plantel pues le dará minutos a los jugadores que no han comenzado de titular.

Portero: Guillermo Ochoa
Defensas: Julián Araujo, Israel Reyes, Edson Álvarez y Gerardo Arteaga
Mediocampistas: Luis Romo, Carlos Rodríguez y Luis Chávez
Delanteros: Ozziel Herrera, Santiago Giménez y Orbelín Pineda

Alineación de Qatar

Portero: Meshaal Barshman
Defensas: Suhail, Shehata, Salman, Khidir y Ahmed
Mediocampistas: Mashal, Al Marafi, Waad y Abdoulla
Delanteros: Alabdulla

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