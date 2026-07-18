Alineaciones confirmadas del Atlético de San Luis vs Cruz Azul de la jornada 1 del Apertura 2026
Estos son los 22 hombres de Atlético San Luis y Cruz Azul que se enfrentarán en el Estadio Libertad Financiera en el marco de la jornada 1 del Apertura 2026
Cruz Azul comenzará la defensa de su campeonato ante Atlético San Luis en la jornada 1 del Apertura 2026. El conjunto cementero visitará el Estadio Libertad Financiera para enfrentar al equipo potosino unos meses después de ganar su 10° título de la Liga BBVA MX de la mano del entrenador Joel Huiqui.
Históricamente, Cruz Azul y Atlético San Luis se han enfrentado 36 veces con 18 triunfos para la Máquina, 10 para los potosinos y ocho empates entre ambas organizaciones. El último resultado entre ambos equipos fue un triunfo de “La Máquina” por goleada de 3-0 gracias a las anotaciones de Agustín Palavecino, Gabriel Fernández y Andrés Montaño. De ellos, solo uno será titular para enfrentar al Atlético San Luis esta noche.
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Los cementeros esperan que el mismo equipo que les dio la décima Liga sea suficiente para defender el título en el Apertura 2026. El equipo de La Noria aún busca la incorporación de futbolistas talentosos, como lo es César Montes, pero aún debe estar protegido de la posible partida de Erik Lira tras su destacada actuación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El Atlético San Luis comenzará una nueva era con Diego Mejía como entrenador luego del interinato de Raúl Chabrand tras la salida de Guillermo Abascal. El nuevo estratega tendrá una misión complicada al buscar un delantero que le dé las mismas anotaciones que consiguió Joao Pedro durante el último año. El ariete internacional no jugará en el Apertura 2026 por una rotura de ligamentos de la rodilla.
Alineaciones de Atlético San Luis vs Cruz Azul
|Jugador
|Posición
|Número
|Andrés Sánchez
|Portero
|1
|Román Torres
|Defensa
|2
|Robson Alves de Barros
|Defensa
|3
|Lucas Esteves
|Defensa
|16
|Eduardo Águila
|Defensa
|31
|Aldo Cruz
|Defensa
|18
|Sebastien Salles-Lamonge
|Mediocampista
|10
|Oscar Macías
|Mediocampista
|21
|David Rodríguez
|Delantero
|11
|Leonardo Flores
|Delantero
|20
|Rafael Llorente
|Delantero
|22
Alineaciones de Cruz Azul vs Atlético San Luis
|Jugador
|Posición
|Número
|Kevin Mier
|Portero
|23
|Omar Campos
|Defensa
|3
|Willer Ditta
|Defensa
|4
|Gonzalo Piovi
|Defensa
|33
|Jeremy Márquez
|Defensa
|16
|Erik Lira
|Mediocampista
|6
|Agustín Palavecino
|Mediocampista
|8
|Carlos Rodríguez
|Mediocampista
|19
|José Paradela
|Mediocampista
|29
|Carlos Rotondi
|Mediocampista
|20
|Osinachi Eberi
|Delantero
|11
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