Alineaciones confirmadas del Atlético de San Luis vs Cruz Azul de la jornada 1 del Apertura 2026

Cruz Azul comenzará la defensa de su campeonato ante Atlético San Luis en la jornada 1 del Apertura 2026. El conjunto cementero visitará el Estadio Libertad Financiera para enfrentar al equipo potosino unos meses después de ganar su 10° título de la Liga BBVA MX de la mano del entrenador Joel Huiqui.

Históricamente, Cruz Azul y Atlético San Luis se han enfrentado 36 veces con 18 triunfos para la Máquina, 10 para los potosinos y ocho empates entre ambas organizaciones. El último resultado entre ambos equipos fue un triunfo de “La Máquina” por goleada de 3-0 gracias a las anotaciones de Agustín Palavecino, Gabriel Fernández y Andrés Montaño. De ellos, solo uno será titular para enfrentar al Atlético San Luis esta noche.

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Los cementeros esperan que el mismo equipo que les dio la décima Liga sea suficiente para defender el título en el Apertura 2026. El equipo de La Noria aún busca la incorporación de futbolistas talentosos, como lo es César Montes, pero aún debe estar protegido de la posible partida de Erik Lira tras su destacada actuación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Atlético San Luis comenzará una nueva era con Diego Mejía como entrenador luego del interinato de Raúl Chabrand tras la salida de Guillermo Abascal. El nuevo estratega tendrá una misión complicada al buscar un delantero que le dé las mismas anotaciones que consiguió Joao Pedro durante el último año. El ariete internacional no jugará en el Apertura 2026 por una rotura de ligamentos de la rodilla.

Alineaciones de Atlético San Luis vs Cruz Azul

Jugador Posición Número Andrés Sánchez Portero 1 Román Torres Defensa 2 Robson Alves de Barros Defensa 3 Lucas Esteves Defensa 16 Eduardo Águila Defensa 31 Aldo Cruz Defensa 18 Sebastien Salles-Lamonge Mediocampista 10 Oscar Macías Mediocampista 21 David Rodríguez Delantero 11 Leonardo Flores Delantero 20 Rafael Llorente Delantero 22

Alineaciones de Cruz Azul vs Atlético San Luis

Jugador Posición Número Kevin Mier Portero 23 Omar Campos Defensa 3 Willer Ditta Defensa 4 Gonzalo Piovi Defensa 33 Jeremy Márquez Defensa 16 Erik Lira Mediocampista 6 Agustín Palavecino Mediocampista 8 Carlos Rodríguez Mediocampista 19 José Paradela Mediocampista 29 Carlos Rotondi Mediocampista 20 Osinachi Eberi Delantero 11

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