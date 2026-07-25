Alineaciones confirmadas del Chivas vs FC Juárez de la jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

La actividad de la Jornada 2 del Apertura 2026 llevará a Chivas y FC Juárez a enfrentarse en el Estadio Akron, en un compromiso donde ambos equipos buscarán dejar atrás un inicio complicado y estrenar su casillero de puntos en el campeonato.

El conjunto tapatío afronta este encuentro con la responsabilidad de brindar una mejor actuación frente a su afición, luego de un debut que no cumplió con las expectativas. Un triunfo no solo le permitiría tomar confianza, sino también comenzar a encaminar su participación en el torneo.

El Rebaño necesita reaccionar

Jugar en casa representa una gran oportunidad para que Guadalajara muestre una versión más sólida. El equipo intentará hacerse del control del balón desde los primeros minutos y aprovechar el respaldo de su gente para conseguir un resultado positivo que alivie la presión del arranque del certamen.

Bravos quiere dar el golpe como visitante

FC Juárez llega con el mismo objetivo: sumar por primera vez en el Apertura 2026. Los fronterizos saben que obtener un buen resultado en territorio rojiblanco sería un impulso importante antes de la pausa por la Leagues Cup, por lo que buscarán aprovechar cualquier oportunidad para sorprender.

11 Inicial de Chivas

José Rangel - #1 (Portero) José Castillo - #2 (Defensa) Bryan González - #5 (Defensa Lateral) Luis Romo - #7 (Medio) Brian Gutierrez - #11 (Medio Ofensivo) Daniel Aguirre - #23 (Medio Ofensivo) Fernando González - #28 (Medio) Jordan Carrillo - #33 (Medio Ofensivo) Richard Ledezma - #37 (Medio Ofensivo) Roberto Alvarado - #25 (Delantero) Armando González - #34 (Delantero)

11 Inicial de Juárez

Sebastián Jurado - #1 (Portero) Gilberto Sepúlveda - #2 (Defensa Central) Jesús Murillo - #3 (Defensa Central) Manuel Mayorga - #4 (Defensa Lateral) Javier Aquino - #20 (Defensa Lateral) Oscar Ortega - #23 (Defensa Central) Denzell García - #5 (Medio Defensivo) Guilherme Castilho - #8 (Medio Defensivo) Jose Rodriguez - #11 (Medio Ofensivo) Ricardo Oliveira - #21 (Medio Ofensivo) Oscar Estupiñán - #19 (Delantero)

SIGUE EL PARTIDO EN VIVO EN: Chivas vs FC Juárez: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 25 de julio, partido de la jornada 2 de la Liga BBVA MX