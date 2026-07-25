Chivas vs FC Juárez: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 25 de julio, partido de la jornada 2 de la Liga BBVA MX

Las Chivas de Guadalajara volverán al Estadio Akron con la misión de conseguir su primera victoria del torneo cuando reciban a FC Juárez en duelo correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

El Rebaño Sagrado llega con la obligación de sumar de a tres tras un debut complicado, por lo que el compromiso ante los Bravos representa una oportunidad para corregir el rumbo y recuperar la confianza frente a su afición tras no conseguir el objetivo principal el torneo pasado, además, de las fuertes inversiones que hicieron para el torneo que ya está en curso.

Chivas busca responder ante su gente

El conjunto rojiblanco intentará imponer condiciones desde el inicio, aprovechando la localía y la calidad de su plantel para evitar un segundo tropiezo consecutivo. Además del resultado, el desempeño colectivo será clave para comenzar a disipar las dudas que dejó el arranque del campeonato.

Juárez quiere sorprender en el Akron

Por su parte, FC Juárez también buscará dejar atrás un inicio adverso de torneo. Los Bravos saben que rescatar puntos en una de las plazas más complicadas del futbol mexicano representaría un envión anímico importante antes del parón por la Leagues Cup.

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