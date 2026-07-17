Alineaciones confirmadas del Necaxa vs Atlante, partido inaugural del Apertura 2026
Necaxa y Atlante se encargan de dar la patada inaugural del Apertura 2026
Los Potros de Hierro del Atlante están de regreso en la Liga BBVA MX, luego de 12 años en la Liga de Expansión MX y este jueves 16 de julio disputarán su primer partido del torneo Apertura 2026 cuando se enfrenten al Necaxa en la cancha del Estadio Victoria de Aguascalientes en el Clásico de Todos los Clásicos.
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Alineaciones del Necaxa vs Atlante de la Jornada 1 del Apertura 2026
Los Rayos del Necaxa le darán la bienvenida al Atlante en su regreso a la Liga BBVA MX, pero buscarán demostrarles desde el primer momento las complicaciones de la Primera División y ponerles difícil su regreso al máximo circuito.
Los Potros arrancan su camino en la Primera disputando el padre de todos los Clásicos, el encuentro histórico entre dos de los equipos con mayor tradición en el futbol mexicano y buscarán imponer condiciones desde el primer momento.
El Atlante apostó por un plantel plagado de jugadores jóvenes que combina con la experiencia del Hobbit Bermúdez que también tendrá su regreso a la Primera División tras un largo peregrinar por la Expansión.
Alineación Necaxa
- 12.- Luis Jiménez
- 3.- Agustín Oliveros
- 4.- Alexis Peña
- 33.- Raúl Martínez
- 88.- Carlos Vargas
- 6.- Daniel Leyva
- 8.- Lorenzo Faravelli
- 11.- Juan Torres
- 9.- Julián Carranza
- 10.- Javier Ruiz
- 30.- Ricardo Monreal
- D.T. Martín Varini
Alineación Atlante
- 1.- Óscar Jiménez
- 3.- Luis Sánchez
- 4.- Eduardo Tercero
- 6.- Juan Carrera
- 27.- Armando Escobar
- 8.- Eugenio Pizzuto
- 19.- Luis Calzadilla
- 25.- Martín Fernández
- 29.- Walter Portales
- 7.- Jhojan Julio Palacios
- 9.- Luis Puente
- D.T. Piojo Herrera
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