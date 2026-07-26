Necaxa vs Rayados de Monterrey: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 26 de julio, partido de la jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Necaxa será anfitrión de Rayados de Monterrey en el Estadio Victoria, donde ambos equipos buscarán mantener el paso perfecto en el arranque del Apertura 2026. El compromiso, correspondiente a la Jornada 2, reúne a dos clubes que iniciaron el torneo con un triunfo y que intentarán consolidarse desde las primeras fechas del campeonato.

¿Cómo llega Necaxa?

Los hidrocálidos llegan con la confianza a tope después de debutar con una victoria que dejó buenas sensaciones tanto en funcionamiento como en actitud ante el Atlante. Ahora tendrán una prueba de mayor exigencia frente a uno de los planteles más competitivos de la Liga BBVA MX, por lo que intentarán aprovechar el respaldo de su afición para sumar otra victoria.

¿Cómo llega Rayados?

Por su parte, Monterrey afronta este compromiso con la intención de confirmar el nivel mostrado ante el Cluib Santos. El conjunto dirigido por Matías Almeyda cuenta con un plantel de gran calidad y buscará imponer su estilo de juego desde los primeros minutos, apostando por la posesión del balón y el talento de sus principales figuras.

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