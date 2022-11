Alineaciones confirmadas Qatar vs Ecuador | Mundial Qatar 2022

No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Después de 1589 días de espera, vuelve a rodar la pelota en la Copa del Mundo. Qatar vs Ecuador será el encuentro encargado de inaugurar la justa, que arranca en punto de las 10:00 AM, y que podrás disfrutar por la pantalla del Canal del Mundial: Azteca 7.

VE QATAR VS ECUADOR EN VIVO GRATIS POR AZTECA 7

Estadísticas Qatar vs Ecuador | Partido Inaugural Mundial Qatar 2022

Qatar

Portero: Saad Abdullah Al Sheeb

Defensas: Pedri Carvalho, Bassam Hisham, Abdelkarim Hassan, Boualem Khoukhi, Homad Ahmed

Medios: Abdelaziz Hatem, Hasan Al-Haydos, Karim Boudiaf

Delanteros: Akram Afif, Almoez Ali

Ecuador

Portero: Hernan Galindez

Defensas: Angelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapie, Pervis Estupiñan

Medios: Gonzalo Plata, Jhegson Mendez, Moisés Caicedo, Romario Ibarra

Delanteros: Michael Estrada, Enner Valencia