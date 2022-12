Posibles alineaciones Corea del Sur vs Portugal | Qatar 2022

El dos de diciembre se disputa la última fecha de la Fase de Grupos del Mundial de Qatar 2022, y cierra la actividad con los juegos del Grupo G y Grupo H. Los partidos son: Corea del Sur vs Portugal, Ghana vs Uruguay, Serbia vs Suiza y Ghana vs Uruguay.

El partido entre Corea del Sur y Portugal podría definir a un clasificado más a Octavos de Final, ya que la selección asiática sigue luchando por un lugar mientras que la portuguesa ya se encuentra con su boleto asegurado para la siguiente fase.

El Grupo se encuentra de la siguiente forma: en primer lugar está portugal con seis puntos y tres goles de diferencia, en segundo esta Ghana con tres puntos y cero goles en la diferencia, en tercero está Corea del Sur con un punto y un gol menos de diferencia y en último está Uruguay con un punto y dos goles menos.

Los tres equipos buscan conseguir asegurar el segundo lugar, Corea espera que con la clasificación asegurada de Portugal, el director técnico Fernando Costa le de descanso a jugadores titulares.

Posible alineación de Corea del Sur

Desafortunadamente para el juego no podrán contar con su entrenador Paulo Bento pues fue expulsado en el partido anterior contra Ghana. La posible alineación con la que saldría el equipo y buscaría conseguir los tres puntos es:

Portero: <b>Seung-Gyu Kim</b>

Defensa: Hwan Kim, Kim Min, Kim Young-Gwon y Jin-Su Kim

Mediocampistas: Woo-young Jung, Hwang In-Beom, Chang-Hoon Kwon, Heung-Min Son y Woo-Yeong Jeong.

Delanteros: Cho Gue-Sung

Posible alineación de Portugal

Portugal asegura el primer lugar con un empate, por lo que podría salir con la siguiente alineación.

Portero: Diogo Costa

Defensas: João Cancelo, Ruben Días, António Silva y Raphael Guerreiro

Mediocampistas: William Carvalho, João Mário y João Palhinha

Delanteros: Cristiano Ronaldo, Ricard Horta y Bruno Fernandes

