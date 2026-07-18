OFICIAL: La HORA EXACTA para ver el Gallos de Querétaro vs América, juego de la jornada 1 del Apertura 2026

El encuentro correspondiente a la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026 entre los Gallos Blancos de Querétaro y el Club América se disputará este sábado 18 de julio a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Corregidora.

Para todos los aficionados que deseen seguir las acciones de este atractivo debut, la transmisión del minuto a minuto en vivo estará disponible a través del sitio web de Azteca Deportes.

Te puede interesar: Francia vs Inglaterra: Fecha y hora del partido por el tercer lugar del Mundial 2026

En cuanto a la actualidad de las escuadras, Querétaro busca volver a ser protagonista tras quedar fuera de la Liguilla el torneo anterior. La directiva apostó por la continuidad del proyecto manteniendo a Esteban González en el banquillo, con el objetivo inmediato de romper una racha negativa de cinco derrotas consecutivas frente a los de Coapa.

Por su parte, el América inicia una nueva era con el debut del uruguayo Guillermo Almada como director técnico; sin embargo, las Águilas encaran este compromiso con un plantel bastante mermado, ya que no contarán con sus seleccionados mundialistas (Cáceres, Reyes y Rodríguez) por descanso, sumado a las importantes bajas por lesión de Cristián Borja y Raúl Zúñiga.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMA HORA! Toluca en pláticas con delantero del Mundial 2026 y que juega en Europa

Los fichajes de ambos equipos para el Apertura 2026

Durante el mercado de fichajes de verano, el armado de ambos planteles presentó un fuerte contraste. Los Gallos Blancos realizaron una profunda reestructuración, incorporando al lateral brasileño Paulo Víctor y al interior argentino Enzo Giménez, además de retener de forma definitiva a Santiago Homenchenko y Alí Ávila. Esto se acompañó de una larga lista de salidas que incluyó a jugadores como Pablo Barrera, Omar Mendoza y Jhojan Julio.

Te puede interesar: OFICIAL: El nuevo delantero estrella de Cruz Azul ya se estrenó con GOL en el Apertura 2026

En cambio, la directiva del América tuvo un mercado atípico al no registrar refuerzos externos, limitándose a reintegrar a elementos que volvieron de préstamo como Emilio Lara y Franco Rossano. Además, en la gestión de Almada se dio salida a extranjeros como Rodrigo Dourado y Vinicius Lima (jugadores que no aparecen registrados en el portal de la Liga MX).

Te puede interesar: Así es la carrera de Mateusz Bogusz tras rechazar a Cruz Azul y jugar en la MLS