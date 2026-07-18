Alineaciones confirmadas del Pumas vs Pachuca, partido de la Jornada 1 de la Liga BBVA MX

Se enfrentan Pumas vs Pachuca este sábado 18 de julio del 2026 en el Estadio Olímpico Universitario y los dos clubes ya dieron a conocer sus alineaciones para el encuentro.

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Alineaciones Pumas vs Pachuca

Alineación de Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: García, Silva, Suarte y Angulo

Mediocampistas: Lopez, Trigos, Córdova y Vite

Delanteros: Morales y Juninho

Alineación de Pachuca

Portero: Moreno

Defensas: Venegas, Barreto, Bauermann y Mozo

Mediocampistas: Rivera, Montiel, Pizarro, Idrissi y Kenedy

Delanteros: Rondón

Horario del Pumas vs Pachuca

El horario del encuentro de Pumas vs Pachuca es en punto de las 17 horas tiempo del centro de México. Es el primer partido del día por lo que inicia con todas las actividades del día.



Pumas vs Pachuca

Fecha: sábado 18 de julio del 2026

Horario: 17 horas tiempo del centro de México

Lugar: Estadio Olímpico Universitario

Así llegan Pumas y Pachuca

Para su primer partido del Apertura 2026, Pumas llega con varias novedades en el equipo. Para el banquillo, saldrá con Esteban Solari que tiene en sus filas a Sebastián Córdova, Cristian "Chicote" Calderón y Víctor Arteaga. Los universitario buscan volver a competir por el título.

Por otra parte, Pachuca llega con pocos refuerzos hasta el momento pero intentado hacer más uso de canteranos. Quieren competir nuevamente y cobrar venganza de ser eliminados por Pumas en las Semifinales del Clausura 2026.



18/05/2026 Pumas vs Pachuca 1-0 Liga MX (Semifinal vuelta Clausura 2026)

15/05/2026 Pachuca vs Pumas 1-0 Liga MX (Semifinal ida Clausura 2026)

El Pumas vs Pachuca ha sido últimamente una rivalidad destacada que ha logrado dominar el equipo universitario. En torneo regular se han visto las caras en cinco ocasiones que ha dejado tres victorias de Pumas y dos de Pachuca.