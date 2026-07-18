Alineaciones confirmadas del Pumas vs Pachuca, partido de la Jornada 1 de la Liga BBVA MX
Conoce las alineaciones confirmadas de Pumas vs Pachuca para su primer partido del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en la Jornada 1
Se enfrentan Pumas vs Pachuca este sábado 18 de julio del 2026 en el Estadio Olímpico Universitario y los dos clubes ya dieron a conocer sus alineaciones para el encuentro.
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Alineaciones Pumas vs Pachuca
Alineación de Pumas
Portero: Keylor Navas
Defensas: García, Silva, Suarte y Angulo
Mediocampistas: Lopez, Trigos, Córdova y Vite
Delanteros: Morales y Juninho
Alineación de Pachuca
Portero: Moreno
Defensas: Venegas, Barreto, Bauermann y Mozo
Mediocampistas: Rivera, Montiel, Pizarro, Idrissi y Kenedy
Delanteros: Rondón
Horario del Pumas vs Pachuca
El horario del encuentro de Pumas vs Pachuca es en punto de las 17 horas tiempo del centro de México. Es el primer partido del día por lo que inicia con todas las actividades del día.
- Pumas vs Pachuca
- Fecha: sábado 18 de julio del 2026
- Horario: 17 horas tiempo del centro de México
- Lugar: Estadio Olímpico Universitario
Así llegan Pumas y Pachuca
Para su primer partido del Apertura 2026, Pumas llega con varias novedades en el equipo. Para el banquillo, saldrá con Esteban Solari que tiene en sus filas a Sebastián Córdova, Cristian "Chicote" Calderón y Víctor Arteaga. Los universitario buscan volver a competir por el título.
Por otra parte, Pachuca llega con pocos refuerzos hasta el momento pero intentado hacer más uso de canteranos. Quieren competir nuevamente y cobrar venganza de ser eliminados por Pumas en las Semifinales del Clausura 2026.
- 18/05/2026 Pumas vs Pachuca 1-0 Liga MX (Semifinal vuelta Clausura 2026)
- 15/05/2026 Pachuca vs Pumas 1-0 Liga MX (Semifinal ida Clausura 2026)
El Pumas vs Pachuca ha sido últimamente una rivalidad destacada que ha logrado dominar el equipo universitario. En torneo regular se han visto las caras en cinco ocasiones que ha dejado tres victorias de Pumas y dos de Pachuca.
- 26/04/2026 Pachuca vs Pumas 0-2 en el torneo Clausura 2026
- 21/07/2025 Pumas vs Pachuca 2-3 en el Apertura 2025
- 17/02/2025 Pachuca vs Pumas 2-1 en el Clausura 2025
- 22/07/2024 Pumas vs Pachuca 2-0 en el Apertura 2024
- 29/01/2024 Pumas vs Pachuca 3-1 en el Clausura 2024