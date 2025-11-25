Allan Saint-Maximin dijo algo sobre su estadía en América que preocupó a muchos aficionados

Allan Saint-Maximin fue una de las mejores noticias del América en este Apertura 2025. Desde su llegada al club en agosto, el delantero francés se ganó el cariño de la afición a base de buen juego, un sorprendente portento físico y una personalidad muy carismática. Sin embargo, una inesperada declaración reciente dio mucho que hablar en Coapa.

Más allá de que los americanistas no le reprochan la irregularidad de este semestre, Saint-Maximin fue muy crítico consigo mismo en una entrevista reciente con la prensa mexicana. "Esta no es mi mejor versión, pero estoy trabajando en eso. El primer año en un nuevo equipo siempre es difícil", aseguró el exjugador de Mónaco y Newcastle, entre otros.

Desde su arribo a la Liga BBVA MX, Maxi marcó tres tantos y aportó dos asistencias en 12 jornadas. Más allá de las cifras, dejó buenas sensaciones con las Águilas , aunque él sabe que puede dar más. "Jugar en la altitud fue muy duro. La gente debe entender que estuve cerca de llevar mi cuerpo al límite", reveló. Además, apuntó contra el estado de los campos: "Las canchas aquí no son excelentes, hay que ser honestos".

Pese a estas declaraciones que no tardaron en llamar la atención de los americanistas, el delantero se mostró optimista de cara su futuro y al del club en la Liguilla. "Sé que las cosas mejorarán día a día y que podré mostrar lo mejor de mí", concluyó.

¿Saint-Maximin sueña con el Mundial?

Pese a tener ya 28 años, Allan Saint-Maximin aún no disputó ningún partido oficial con la selección francesa. Por este motivo, en las últimas semanas surgió el rumor de que podría sumarse a las filas de Haití, país del cual proviene su padre y que recientemente se clasificó al Mundial 2026.

Las especulaciones no llegaron demasiado lejos, dado que el propio Maxi descartó rápidamente la posibilidad. "Quiero que quede claro que no hay planes relacionados con la selección de Haití", aseguró de forma sumamente directa el futbolista azulcrema.