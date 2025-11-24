América podría fichar a este crack que muchos quieren, pero solo si paga esta millonaria cifra

A pesar de estar clasificado a los cuartos de final del Apertura 2025, la directiva del Club América ya se encuentra moviendo piezas pensando en el próximo libro de pases, donde buscarán mejorar la estructura del equipo de André Jardine. Si bien es cierto que las Águilas busca reforzar su mediocampo , en estos últimos días, el nombre de Emiliano Gómez comenzó a sonar cada vez más fuerte en las instalaciones de Coapa.

Emiliano Gómez, una inversión asequible para el América

El extremo uruguayo de 24 años se ha convertido en la gema más valiosa de Puebla durante el Apertura 2025 y captó la atención del cuerpo técnico azulcrema. Su fichaje cierra por todos lados, pues su valor de mercado oscila los 2 millones de euros, según Transfermarkt. Esto significa que las Águilas no deberán hacer una inversión descomunal en Gómez, como sí podría suceder con el fichaje de Agustín Palavecino .

Instagram Emiliano Gómez / @emi.gomez10

El gran Apertura 2025 de Emiliano Gómez que captó la atención del América

A lo largo de este último semestre, Gómez solamente se perdió un partido de las 17 jornadas que contempla el Apertura 2025. En 16 encuentros, el delantero charrúa logró anotar 6 goles y repartir 4 asistencias, divididos en 1,496 minutos de juego. Cabe resaltar que La Franja finalizó el torneo en la última posición (18) de la tabla de la Liga BBVA MX, por lo que el mérito de Emiliano es aún mayor.

La única traba que el América debe resolver para fichar a Emiliano Gómez

El fichaje de Emiliano Gómez por el América se hace ver fácil, pero la directiva deberá resolver un problema importante antes de iniciar cualquier gestión. Resulta que el conjunto azulcrema cuenta con el cupo de jugador extranjero lleno, por lo que deberá dejar ir algunos futbolistas NFM (No Formado en México) para poder liberar plazas y, así, concretar el fichaje del atacante de Puebla.

América no es el único equipo interesado en el fichaje de Emiliano Gómez

Gracias al gran rendimiento que demostró a lo largo del torneo, América no es el único equipo de la Liga BBVA MX que quedó maravillado con Gómez. Según reportes, Pumas UNAM también buscaría concretar su fichaje en el mercado de invierno, aunque las Águilas corren con ventaja de momento. No obstante, cualquier paso en falso podría dejar al equipo americanista sin su delantero soñado.