Fue el deseo del América, lo contrató un gigante de España, no convenció en Inglaterra y tendría un destino impensable

Julián Araujo mientras militaba en el Galaxy de Los Ángeles de la MLS fue uno de los deseos del América , pero jamás logró contratarlo. Cuando todo aparentaba para que los de Coapa se hicieran de sus servicios, llegó el Barcelona y adquirió al futbolista, pero lamentablemente nunca pudo elevar su nivel y fue cedido a otros clubes. Actualmente milita en el Bournemouth, pero el Sevilla ya preguntó por su él.

El Bournemouth inició su temporada en la Premier League con un desempeño que aún deja muchas dudas. El cuadro inglés lleva una victoria y una derrota en sus primeros dos partidos. En las recientes horas la atención de algunos aficionados y sobre todo mexicanos, se ha centrado en la notable ausencia del lateral Julián Araujo, quien ha sido relacionado con un posible regreso a LaLiga, específicamente al Sevilla FC.

Julián Araujo aún no recupera el nivel que lo llevó a Europa

Julián Araujo, de 24 años, es un lateral mexicoamericano que decidió representar a México en la selección mayor y es parte importante en las recientes convocatorias de Javier Aguirre. El defensa es del interés del nuevo entrenador del Sevilla, Matías Almeyda, quien asumió el mando del club hispalense este verano.

A pesar de ser considerado la principal opción, la pasada temporada sufrió una lesión en los isquiotibiales que lo mantuvo alejado del terreno de juego durante cinco meses, afectando su ritmo de juego y su capacidad para impresionar a los cazatalentos.

El Sevilla evalúa otras opciones para su defensa como el argelino Youcef Atal, actualmente en Al-Sadd, y Zeki Celik, del AS Roma. Sin embargo, la versatilidad y las habilidades defensivas de Araujo lo colocan en una posición privilegiada dentro de la agenda del club.

Los números de Julian Araujo en Europa

El defensor mexicano ha tenido un paso irregular por el futbol europeo desde que decidió partir al Viejo Continente. En Inglaterra con el Bournemouth ha jugado 13 partidos, acumulando 501 minutos en el campo, pero aun no se hace presente en el marcador.

Se puede presumir que durante su estancia en Las Palmas, donde participó en 28 encuentros y anotó dos goles, demostró su capacidad para contribuir tanto defensiva como ofensivamente y fue el mejor nivel que ha demostrado en Europa. Por otro lado, su etapa en el FC Barcelona no dejó huella, ya que no llegó a disputar minutos oficiales.