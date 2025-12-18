Alpha7 Esports hace historia y se consagra campeón del PUBG MOBILE Global Championship 2025

PUBG MOBILE cerró su mayor celebración competitiva del año con la gran final del PUBG MOBILE Global Championship (PMGC) 2025, disputada en Bangkok, Tailandia. Durante un mes, la ciudad fue el epicentro de los esports móviles, con experiencias para fans, exhibiciones de creadores y enfrentamientos de máximo nivel que culminaron con Alpha7 Esports coronándose como campeón mundial.

Del 12 al 14 de diciembre, dieciséis de los mejores equipos del planeta compitieron en Siam Paragon por el título, el trofeo y una bolsa total de 3 millones de dólares. Tras tres días de juego intenso, Alpha7 Esports se impuso con autoridad, dejando a ULF Esports en el segundo lugar y a Alpha Gaming en la tercera posición.

PUBG Mobile ostenta el récord mundial | Chicken News

El torneo tuvo una narrativa cambiante desde el inicio. El primer día fue liderado por D’Xavier, que arrancó fuerte con una Chicken Dinner clave, mientras Alpha7 cerró la jornada en cuarto lugar. Sin embargo, el segundo día marcó un punto de quiebre: Alpha7 Esports escaló hasta la cima con 115 puntos, impulsado por victorias consecutivas y consistencia estratégica, mientras D’Xavier caía hasta el séptimo puesto.

La emoción alcanzó su punto máximo en el tercer día con la regla SMASH activa, donde el primer equipo en llegar a 125 puntos y asegurar una Chicken Dinner se coronaría campeón. Tras un cierre de infarto, Alpha7 Esports alcanzó los 142 puntos totales y selló el campeonato, escribiendo su nombre en la historia de PUBG MOBILE Esports.

Como parte del reconocimiento, los jugadores Carrilho, Revo, Obscure, Mafioso y Guizão recibieron la exclusiva Chaqueta de Campeón BALENCIAGA PMGC 2025, una pieza de colección creada en edición extremadamente limitada. Además, TOP, de Alpha Gaming, fue nombrado MVP de la Gran Final y recibió un Porsche Cayenne por su destacada actuación.

Durante el evento, PUBG MOBILE también miró hacia el futuro. El productor Rick Li confirmó una colaboración histórica con Ferrari y Scuderia Ferrari HP para 2026, además de revelar nuevas iniciativas como un modo Quick BR de 10 minutos, una inversión de 10 millones de dólares para creadores de World of Wonder, el regreso del PMGO y un firme compromiso con el juego limpio.

Conozcamos más del maravilloso mundo de Pubg Mobile | Chicken News

Con una final memorable y anuncios clave, el PMGC 2025 no solo celebró a sus campeones, sino que dejó claro que PUBG MOBILE se prepara para un 2026 aún más ambicioso.