Jugador de Concacaf en el 11 ideal del año

México. El jugador de la selección de Canadá y del Bayern Munich Alphonso Davies se encuentra en el 11 ideal de la Federación de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS).

¡Este miércoles 8 de diciembre no te pierdas México vs Chile!

El ganador del Balón de Oro el argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo, el polaco Robert Lewandowski y el francés Kylian Mbappe se encuentran en el 11 del año.

Te podría interesar: Gerardo Martino señala cuál ha sido el peor año de Selección Mexicana



Con un 4-3-3, el equipo ideal de 2021 está formado por el italiano Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain) en la portería; el marroquí Achraf Hakimi (Paris Saint Germain), el italiano Leonardo Bonucci (Juventus), el portugués Ruben Dias (Manchester City) y el canadiense Alphonso Davies (Bayern Munich) en defensa; el italiano Jorginho (Chelsea), Messi (Paris Saint Germain) y el belga Kevin de Bruyne (Manchester City) en la media cancha; y en la delantera figuran Cristiano Ronaldo (Manchester United), Robert Lewandowski (Bayern Munich) y Mbappe (Paris Saint Germain).

Destaca que cuatro jugadores pertenecientes al PSG este en el 11 ideal.

Repiten respecto al equipo del pasado año Davies, De Bruyne, Messi, Lewandowski y Cristiano Ronaldo.

Alphonso Davies se ha convertido en un jugador clave del campeón de la Bundesliga, en esta temporada con el Bayern Munich ha participado en 13 de los 14 partidos de esta temporada con tres asistencias y con la selección de Canadá ha sido pieza clave para que los canadienses se ubiquen en la primera posición del octagonal eliminatorio de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, teniendo una anotación en el torneo.

Te podría interesar: Esta es la convocatoria de México para enfrentar a Chile

Lewandowski arremete contra Lionel Messi

Robert Lewandowski ha sido tema de conversación durante los últimos meses, pues con una nueva gala del Balón de Oro muchos aficionados del futbol esperaban que el polaco fuera el vencedor por encima de jugadores como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo.

En 2020 el delantero del Bayern Munich fue letal para que el conjunto alemán conquistará todo Europa, pero la revista France Football decidió no entregar el galardón debido a la pandemia.

Lewandowski arremetió contra el discurso que ofreció Messi tras conseguir su séptimo Balón de Oro.

“Hubo tristeza, no tengo nada que esconder. No puedo decir que esté satisfecho sino todo lo contrario. Me siento insatisfecho. Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías”, mencionó en el programa Moc Futbolu de la cadena polaca Kanale Sportowym.