Alphonso Davies sufre lesión y podría perderse el Mundial 2026

El sueño de Canadá de tener a una de sus más grandes figuras en el Mundial 2026 podría recibir un golpe demoledor. Alphonso Davies, máxima figura de una de las tres selecciones anfitrionas, sufrió una rotura muscular en la parte posterior del muslo derecho durante la victoria del Bayern Munich 3-2 ante el Eintracht Frankfurt, según confirmó el club bávaro con un comunicado.

El lateral canadiense, quien apenas regresó a los terrenos de juego a principios de año tras recuperarse de una grave lesión de ligamento cruzado que lo mantuvo alejado durante mayor parte del 2025, abandonó la cancha al minuto 50 con evidentes muestras de dolor. Las imágenes mostraron al futbolista llorando mientras era retirado, un gesto que sembró la preocupación entre los aficionados.

ℹ️ Alphonso Davies sufre una rotura fibrilar.



Cuentas con nosotros siempre, Phonzy… ¡Te vas a recuperar muy pronto! ❤️‍🩹



🔗 https://t.co/YrnKKXOlT2 pic.twitter.com/cN83oYXopi — FC Bayern München Español (@FCBayernES) February 21, 2026

La lesión podría complicar su presencia en el Mundial

Pese a que el conjunto bávaro no especificó el tiempo exacto de recuperación, una rotura muscular puede ir desde cuatro semanas hasta varios meses, el hecho de que Davies solo haya disputado 11 partidos esta temporada agrava la incertidumbre sobre su estado físico de cara a la Copa del Mundo. Ya que en las últimas campañas, Alphonso ha sido victima de constantes molestias musculares que lo han alejado de su gran nivel.

Los rivales de Canadá en el Mundial

La evolución del jugador en las próximas semanas será clave. La selección de la Hoja de Maple comparte grupo con Qatar, Suiza y el ganador del repechaje de la UEFA en el grupo A, y perder a su estrella supondría un duro revés para las aspiraciones del combinado local, que espera contar con su líder en plenitud para la cita mundialista.

