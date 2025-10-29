Álvaro Fidalgo se plantó contra la directiva del América y le dijo todo lo que piensa sobre sus decisiones
El español dejó en claro algo que impresionó a todos los aficionados, pues desobedeció una orden tanto de la directiva como del cuerpo técnico del club
Pese a los deseos del club, Álvaro Fidalgo se plantó contra la directiva y cuerpo técnico del América para desobedecer una de sus decisiones, pues el español quiere jugar las últimas 2 jornadas del Apertura 2025, aunque André Jardine quería darle descanso. Lo anterior, ya que el mediocampista salió lesionado en el empate a 2 goles contra Mazatlán , hecho que encendió las alarmas en el conjunto de Coapa.
Fidalgo hizo caso omiso a las órdenes de las Águilas y el martes 28 de octubre se entrenó al parejo de sus compañeros, pese a que el plan era cuidarlo debido a un problema en la rodilla, según información de ESPN. “Maguito”, quien está en el radar de la Selección Nacional , quiere jugar los encuentros ante León y Toluca, aunque será decisión de Jardine si lo tomará en cuenta o no.
¿Cuál es la lesión que tiene Álvaro Fidalgo?
El español encendió las alarmas en América después de salir de cambio en el partido contra Mazatlán debido a una molestia en la rodilla, pero ello no es una lesión nueva, sino una condición congénita y que se recupera con descanso.
“Realmente es que no tengo una lesión. Yo no tengo lesión en la rodilla de ningún tipo. Simplemente es que nací con una condición diferente que es una rótula bipartita, en la que, pues al final nací con ello. Es que no hay más, no se considera una lesión, ni mucho menos”, mencionó en zona mixta.
¿Cuáles son los partidos que Álvaro Fidalgo quiere jugar con América?
El Club América tiene en el calendario un encuentro de alta intensidad, el cual no se quiere perder Álvaro Fidalgo, pues en la última jornada se medirá ante Toluca, su verdugo en este año al ganarle 2 campeonatos. Estos son los últimos partidos del conjunto de Coapa en el Apertura 2025
- América vs León – sábado 1 de noviembre a las 9:10 de la noche
- Toluca vs América – sábado 8 de noviembre a las 7 de la tarde.
Las Águilas ya tienen su boleto a la Liguilla del Apertura 2025, por lo que “Maguito” puede ser baja para recuperarse y estar a punto para la fase de eliminación, pero el español decidió entrenar al parejo de sus compañeros y quiere jugar, aunque la última decisión será del cuerpo técnico.