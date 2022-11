Álvaro Morata es duda con España para el debut ante Costa Rica

La Copa del Mundo Qatar 2022 ha llegado y todas las selecciones que tomarán parte en la justa mundialista, ya se encuentran concentradas en suelo árabe en vísperas de su debut en el torneo, sin embargo, en los últimos días e incluso horas se han suscitado lamentables bajas de grandes jugadores que no podrán participar en el torneo, tales como Sadio Mané con Senegal, Karim Benzema con Francia y Marco Reus con Alemania, y en España las alarmas podrían estar en riesgo de encenderse.

España ya tendría al reemplazo de Morata

Si bien entrenó sin complicaciones el viernes y sábado, en la sesión de práctica dominical de la escuadra que dirige Luis Enrique Martínez, el delantero colchonero, Álvaro Morata, no pudo trabajar al parejo de sus compañeros, viéndose obligado a entrenar de manera diferenciada debido a una constipación y problemas intestinales que presenta el jugador del Atlético de Madrid, por lo que a tres dias del primer encuentro de España frente a Costa Rica, su titularidad ante los ticos podría ser evaluada, no obstante, no habría riesgo que pusiera en peligro su participación en el Mundial de Qatar 2022.

Una de las opciones al ataque que se contemplarían, en caso de que Morata no pudiera estar al 100% para ser considerado en el 11 inicial de España para su debut, sería la del delantero del Real Madrid, Marco Asensio.

¿Cuándo juega España en Qatar 2022?

La Selección Española quedó situada en el Grupo E junto a Alemania, Costa Rica y Japón, iniciando su aventura frente a los costarricenses el miércoles 23 de noviembre en el Estadio Al Thumama, posteriormente se medirá a los alemanes el domingo 27 en el Estadio Al Bayt y cerrará la fase de grupos ante los japoneses el jueves primero de diciembre en el mismo recinto.

