Jesús Blanco, entrenador personal: “La clave para no abandonar el gimnasio es cambiar esta frase”

Mientras algunos especialistas recomiendan cambiar la rutina de alimentación, otros como Jesús Blanco proponen cambiar frases para no abandonar el gimnasio. Para el entrenador, la manera en que una persona entiende el ejercicio puede ser determinante para convertirlo en un hábito.

Hay especialistas que hacen énfasis en la caminata, pero otros priorizan la fuerza. En el caso de Jesús Blanco, su intención es que sus alumnos encuentren una actividad que puedan disfrutar y mantener a largo plazo, sin depender únicamente de la motivación inicial.

¿Cuál es la frase que hay que cambiar para no abandonar el gimnasio?

Jesús Blanco considera que uno de los puntos importantes para mantener la constancia consiste en modificar la forma de pensar sobre el ejercicio. En lugar de decir “quiero hacer ejercicio”, propone adoptar una frase más amplia: “quiero ser una persona más saludable”.

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El entrenador explica que la motivación puede variar con el paso de los días, mientras que los hábitos pueden permanecer cuando forman parte del estilo de vida. Por eso, recomienda tomar decisiones coherentes con ese objetivo de bienestar a largo plazo. Sin dudas, algo que tiene beneficios a mediano y largo plazo.

También señala que muchas personas abandonan porque esperan resultados visibles en poco tiempo. Para evitarlo, considera importante establecer objetivos pequeños, alcanzables y a corto plazo que permitan percibir avances antes de llegar a la meta principal.

Consejos y frases de Jesús Blanco para el gimnasio

Para Blanco, la paciencia es fundamental cuando una persona intenta incorporar el ejercicio a su rutina. “Estos logros intermedios ayudan a mantener la motivación, refuerzan el compromiso con el entrenamiento y facilitan que la práctica deportiva se convierta en un hábito”, sostiene.

¿Sus consejos? “Que sea dinámico para que cada entrenamiento se pase volando, variado para no entrar en monotonía con contenidos demasiado repetitivos, que no sea excesivamente complejo técnicamente para practicarlo”, asegura.

Finalmente, sostiene que disfrutar del ejercicio es fundamental para mantener la frecuencia. Ese disfrute puede surgir del entrenamiento, del esfuerzo o incluso de formar parte de una comunidad con la que la persona se identifique.

