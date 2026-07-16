América cambia de opinión, esta es la última actualización en torno a Thiago Espinosa

El Club América continúa trabajando a marchas forzadas para la llegada del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, mismo en donde harán su debut oficial el próximo sábado visitante la cancha de La Corregidora para medirse a los Gallos Blancos del Querétaro a las 9 de la noche.

Colectivamente, al América no le alcanza

A pesar de ello, existe mucha incertidumbre por el poco accionar del Club América en el mercado de fichajes, pues a un día para el inicio del Apertura 2026 no existe un elemento confirmado para reforzar la plantilla. Además, ha surgido nueva información en torno a Thiago Espinosa.

¿Qué ocurrirá con Thiago Espinosa en el Club América?

Para poner un poco de contexto, vale decir que el lateral por izquierda fue adquirido en su totalidad por el Club América, pues la directiva entiende que el jugador charrúa tiene la capacidad y la edad suficiente para explotar sus cualidades en el terreno de juego a mediano y largo plazo.

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Con ello, parecía que Thiago Espinosa se mantendría formalmente en el club para el siguiente torneo. Sin embargo, ahora distintos medios como Águilas Monumental, así como la cuenta @17TITULOSDELIGA, establecen que el jugador sudamericano aún tendría chances de salir en préstamo.

Las fuentes detallan que la única forma en que Thiago Espinosa se quede en la institución es que América no consiga refuerzos de lujo en su posición. De concretarse esto, entonces la directiva azulcrema consideraría prestarlo para que genere nuevas aptitudes fuera de Coapa.

¿Qué alineación utilizaría América para su debut ante Querétaro?

Todo haría indicar que Rodolfo Cota, como portero del América, estaría acompañado en una línea de cuatro por elementos como Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez y Cristian Borja. En el centro del campo estarían Erick Sánchez, Alan Cervantes y Raphael Veiga, mientras que los hombres al ataque serían Isaías Violante, Brian Rodríguez y Henry Martín.