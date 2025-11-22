América le da una alegría a sus aficionados previo al duelo de Liguilla ante Rayados de Monterrey
El conjunto azulcrema prepara su partido de Cuartos de Final, pero antes de ello emocionó a todos los ames con algo inesperado: ¿ya sabes de qué se trata?
América le dio una alegría a todos sus aficionados previo al duelo de Liguilla ante Rayados de Monterrey, el cual fue el primer encuentro de Cuartos de Final confirmado , pues sacó a la venta su tercer jersey, inspirado en la casa de las Águilas: el Estadio Banorte (antes Azteca), el cual utilizarán durante la campaña 2025-2026.
“Esta nueva piel está inspirada en el lugar donde todo comenzó: el recinto que ha visto volar a las Águilas, donde cada grito, cada suspiro y cada victoria resuenan como testimonio de su grandeza. Porque la inmensidad de su casa solo puede compararse con la fuerza de esta nueva equipación”, se lee en el portal del conjunto de Coapa, que dejaría ir a un futbolista que vale 300 mil .
Características y precio del nuevo jersey del América
El conjunto azulcrema sacó su tercera indumentaria previo al duelo de Rayados de Monterrey de la Liguilla del Apertura 2025, por lo que se espera que sea en el partido de ida cuando la estrenen. La nueva playera destaca por su color gris, que proyecta poder y elegancia.
TE PUEDE INTERESAR:
- OFICIAL: Chupete Suazo regresa a Rayados de Monterrey de cara a la Liguilla del Apertura 2025
- Fue una joya para Pumas y podría volver para el Clausura 2026, pero solo si le llegan al precio
- De ensueños: este es el camionetón de Nicolás Larcamón, el entrenador de Cruz Azul
El logo de la marca, los patrocinios y el escudo del América en tono verdoso representan el césped del Estadio Banorte (antes Azteca) y: “la energía incansable de la afición azulcrema que nunca deja de soñar ni de alentar”. Un detalle que vale la pena resaltar es la parte del cuello, pues tiene el prototipo del inmueble que será la sede del Mundial 2026.
La nueva playera del América ya se encuentra a la venta en la página oficial de la marca que lo patrocina y los precios son iguales al del jersey de local y visitante:
- Jersey versión jugador – 2,999 pesos
- Jersey versión jugador manga larga – 3,199 pesos
- Jersey aficionado – 1,999 pesos
- Jersey aficionado manga larga -2,999 pesos
- Jersey mujer – 1,999 pesos
- Jersey niño – 1,699 pesos.