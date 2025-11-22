América le da una alegría a sus aficionados previo al duelo de Liguilla ante Rayados de Monterrey

América le dio una alegría a todos sus aficionados previo al duelo de Liguilla ante Rayados de Monterrey, el cual fue el primer encuentro de Cuartos de Final confirmado , pues sacó a la venta su tercer jersey, inspirado en la casa de las Águilas: el Estadio Banorte (antes Azteca), el cual utilizarán durante la campaña 2025-2026.

"Esta nueva piel está inspirada en el lugar donde todo comenzó: el recinto que ha visto volar a las Águilas, donde cada grito, cada suspiro y cada victoria resuenan como testimonio de su grandeza. Porque la inmensidad de su casa solo puede compararse con la fuerza de esta nueva equipación", se lee en el portal del conjunto de Coapa.

@clubamerica El conjunto de Coapa sacó a la venta su tercer uniforme para la campaña 2025-2026

Características y precio del nuevo jersey del América

El conjunto azulcrema sacó su tercera indumentaria previo al duelo de Rayados de Monterrey de la Liguilla del Apertura 2025, por lo que se espera que sea en el partido de ida cuando la estrenen. La nueva playera destaca por su color gris, que proyecta poder y elegancia.

El logo de la marca, los patrocinios y el escudo del América en tono verdoso representan el césped del Estadio Banorte (antes Azteca) y: “la energía incansable de la afición azulcrema que nunca deja de soñar ni de alentar”. Un detalle que vale la pena resaltar es la parte del cuello, pues tiene el prototipo del inmueble que será la sede del Mundial 2026.

La nueva playera del América ya se encuentra a la venta en la página oficial de la marca que lo patrocina y los precios son iguales al del jersey de local y visitante:

