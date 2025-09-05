América dará una sorpresa INÉDITA a la afición en el clásico ante Chivas: muchos no lo esperan

Henry Martín será la sorpresa inédita que América le dará tanto a su afición como a Chivas, pues el delantero volverá a la titularidad tras superar una lesión muscular que lo bajó de la convocatoria en el partido contra Atlas . La “bomba” hará su regreso triunfal en un duelo de suma importancia como lo es el Clásico Nacional.

Martín es el capitán y uno de los estandartes del América, por lo que su presencia en el terreno de juego puede ser de gran ayuda para su club, que buscará mantener el invicto ante el Rebaño Sagrado, que está urgido de victorias luego de consumar su más reciente derrota en el Estadio AKRON ante Cruz Azul en la jornada 7 .

Club América Henry Martín es la sorpresa del América en el Clásico Nacional; el delantero regresará a la titularidad tras superar una lesión

Henry está presupuestado para arrancar el partido que tendrán las Águilas en Estados Unidos ante DC United, el cual será el sábado 6 de septiembre y servirá al conjunto de Coapa para llegar a punto al Clásico Nacional.

TE PUEDE INTERESAR:



La posible alineación de lujo del América contra Chivas

América, ante el regreso de Henry Martín a la titularidad, tendrá equipo completo para enfrentar al acérrimo rival: Chivas. André Jardine podrá contar con la plantilla competa por primera ocasión, una vez que los futbolistas regresen de sus selecciones tras la Fecha FIFA de septiembre.

El posible 11 titular quedaría conformado de la siguiente manera, según su última alineación contra Atlas:

Portero



Luis Malagón

Defensas



Dagoberto Espinoza

Sebastián Cáceres

Ramón Juárez

Cristian Borja

Luis Reyes

Mediocampistas



Erick Sánchez

Álvaro Fidalgo

Alejandro Zendejas

Brian Rodríguez o Allan Sain-Maximin

Delanteros



Henry Martín

¿Cuándo será el Clásico Nacional entre América y Chivas?

América y Chivas se verán las caras en una edición más del Clásico Nacional el sábado 13 de septiembre a las 9:15 de la noche (hora centro de México). El duelo se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes.